Padling: Ingen direkte finaleplass for Norges K4-kvinner – ny sjanse i semifinalen

De tre beste båtene i hvert heat tok seg direkte til finale, men håpet er ikke ute for den norske kvartetten.

Fredag får de ny sjanse i semifinalen. Senere samme dag holdes finalen.

Norge stilte i første forsøksheat mot New Zealand, Spania, Polen og Serbia. New Zealand kom best i gang på 500 meteren og vant foran Spania og Polen.

Den norske kvartetten kom litt skjevt ut, men avsluttet bra. Til slutt endte den norske båten bare et halvt sekund bak Polen på tredjeplass, som ville gitt direkte plass i finalen.

