Iuel røk ut i OL-semifinalen på 400 meter hekk: – Veldig stolt av Amalie

30-åringen måtte enten bli blant de to beste i sitt semifinaleheat, eller håpe på at tiden var god nok til å sikre seg én av de to «ekstraplassene» på tid.

I heat med blant andre sterke Rushell Clayton (Jamaica) fikk Iuel det tøft, og 30-åringen endte på 5.-plass med 54,88. Iuel var nær å løpe i mål som nummer fire etter at britiske Lina Nielsen falt på oppløpet. Franske Shana Grebo knep seg imidlertid foran Iuel med fire hundredels sekund.

– Jeg synes det er helt strålende. Hun forsøkte hardt, og hun kom ganske greit gjennom. Jeg synes hun håndterte dette strålende, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

Så sent som i september i fjor ble Iuel mor for første gang. Hun greide ikke det automatiske kravet til OL, men kom seg til Paris på bakgrunn av ranking.

– Med det bakteppet så tror jeg det er ganske ekstremt. Det var en del komplikasjoner rundt det. Jeg er veldig stolt av Amalie, fortsatte Alnes.

Søndag sikret hun seg plass i semifinalen med tiden 54,82. Det var ny sesongbeste for 30-åringen.

– Dette er helt fantastisk. Jeg blir rørt av hele det teamet jeg har rundt meg, som har hjulpet med å få meg klar til dette. Nå begynner jeg nesten å grine her, sa Iuel etter forsøket.

30-åringen tok tidligere i sommer sitt sjette NM-gull på distansen på tiden 55,49.

Også i forrige OL ble Iuel utslått i semifinalen. OL-debuten i Rio endte med exit allerede i forsøket.

