Ingvaldsen langt unna finale på 400 meter: – Fullfører steget dårlig

Ingvaldsen måtte enten bli blant de to beste i sitt semifinaleheat eller notere en av de to beste øvrige tidene for å ta seg til finale i den franske hovedstaden. Nordmannen røk imidlertid ut etter å ha blitt nummer sju i det første heatet.

– Jeg synes ikke det har stemt teknisk for Håvard i år. Jeg synes han maser, og han fullfører steget sitt litt dårlig, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

21-åringen booket plass i semifinalen ved å bli nummer tre i sitt forsøksheat søndag. Han avverget dermed en tur i oppsamlingsheat med seks hundredeler.

– Det var deilig, topp tre var målet. Nå slipper jeg en ekstrarunde i morgen også, så jeg er veldig fornøyd, sa han til NTB og andre norske medier.

Ingvaldsen gjorde seg for alvor bemerket i friidrettssirkuset da han i fjor satte norsk rekord på distansen med 44,39. Det skjedde i forsøket under VM i Budapest, der 21-åringen tok en råsterk 6.-plass i finalen.

I årets EM i Roma greide han ikke å ta seg til finale på distansen.

– Jeg er ikke nærheten av der jeg vil være. Jeg får fortsette å trene, og så kommer det et OL senere som er enda viktigere. Jeg får prøve å komme i form til da. Jeg er så klart skuffet, sa han til NTB etter den mislykkede kvalifiseringen i Roma.

