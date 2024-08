Solli-dobbel fortsatte Readys gode form – Loket mistet seieren på overtid

Avdeling tre i 3. divisjon hadde sin siste feriehelg, før de er tilbake i aksjon kommende helg. Dermed var det bare Ready og Skjetten som var i aksjon også denne helgen av våre lokale lag i 3. divisjon, og det endte med en seier og en uavgjort. Her kan du lese mer om de to kampene.

READY – SKJETTEN 2-1 (0-0): Ready har vært i kjempeform i det siste, og ikke tapt hjemme siden seriepremieren mot Lørenskog i april. Lørdag var det Skjetten som kom på besøk til Gressbanen, og nettopp Skjetten var det forrige laget som slo Ready tilbake i mai. Gjestene var nære på å ta ledelsen etter et saltoinnkast som endte med en heading i tverrliggeren, og Ready måtte også redde på streken før keeper Vlas Paljamar måtte redde en mot en da en Skjetten-spiller ble spilt alene mot mål.

Eivind Dahl var den første som satte ballen i mål, men Ready-spissen ble avblåst for holding i trøya da han skaffet seg rom inne i feltet, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0. Gjestene var farligst også etter hvilen, og idet vi nærmet oss timen spilt tok Skjetten ledelsen Amir Adjou ble spilt igjennom på utsiden av Magnus Arnesen, og trillet ballen i mål. Ti minutter senere utlignet Ready etter et fint angrep der Eirik Ryen dro seg inn i banen, spilte den til Fredrik Finnøy rett foran 16-meteren. Han ga den videre på ett touch til Martin Solli som bredsidet inn utligningen via bortre stolpe.

Vertene presset på for seiersmålet, og fikk satt opp Fredrik Storløkken på kant flere ganger, men måtte vente helt til minuttet før slutt før den avgjørende scoringen. Igjen var det Storløkken som slapp fri på kanten og la inn til Martin Solli bak i feltet. Ready-spissen headet ballen tilbake der den kom fra og satte inn 2-1-scoringen omtrent på nøyaktig samme sted som utligningen smatt inn. Dermed ble det ny seier for Ready, som er åtte poeng bak serieleder Træff på en tredjeplass med 30 poeng etter 15 kamper.

Les også: Ready fikk med seg sterkt poeng mot serielederen (+)

GJELLERÅSEN – LOKOMOTIV OSLO 3-3 (1-3): Loket har vært i litt mer varierende form de siste ukene, og tok den relativt korte turen til Gjelleråsen etter fire bortatap på rad. På Li kunstgress tok laget imidlertid ledelsen ti minutter ut i kampen, da vertenes stopper Cemal Deveci får gå veldig uhindret opp inne i feltet på en godt slått corner og styre ballen ned i lengste hjørne. Bare sju minutter senere satte samme mann ballen i eget nett, etter et langt innkast fra Lokomotiv Oslo som endte på bakerste stolpe.

Loket tar ledelsen like over halvtimen, da Daniel Campos legger inn i feltet. På beste Steffen Iversen-vis stusser Kristian Isaksen baller over en Gjelleråsen-keeper som blir tatt litt på halvdistanse, og dermed hadde gjestene snudd kampen. Fem minutter før pause øker Loket til en 3-1-ledelse, og nok en gang kommer det etter et langt innkast. Først får Kasper Hoftvedt et skudd reddet av keeper, men Loket plukker opp ballen og legger inn igjen i feltet der Eirik Dalstø setter ballen i mål.

Etter pausen har Loket et par gode muligheter til å øke ledelsen, selv om det er Gjelleråsen som presser mest på for en redusering. Den kommer først fire minutter før slutt, da Abidkani Abdi blir løpt ned like utenfor 16-meteren. Han tar frisparket selv, og sender det rett i mål. Loket holder likevel stand, helt til tre minutter på overtid, da to Gjelleråsen-spillere faller i en duell inne i feltet og dommer blåser et voldsomt billig straffespark. Det takker Nikolas Konstantinos Papakyriakopoulos for, og utligner langt på overtid.

Dermed blir det bare ett poeng for Loket, som også fikk målscorer Dalstø utvist på overtid etter hans andre gule kort. Lokomotiv Oslo blir med det liggende på sjetteplass, med 24 poeng på de første 15 kampene, og har seks poeng opp til Ready og 14 poeng opp til serieleder Træff.

Les også: Heming henter kaptein fra 3. divisjon: – Uvanlig å gå ned og tjene mer penger (+)

---

Neste runde

3. divisjon avd. 3 - runde 16

10. august kl. 14.00: Frigg – Flint (Tørteberg)

11. august kl. 14.00: Gamle Oslo – Mjøndalen 2 (Vallhall). 15.00: Oppsal – Asker (Trasop).

12. august kl. 19.00: Nordstrand – KFUM Oslo 2 (Niffen)

13. august kl. 18.00: Ullern – Skeid 2 (CC Vest Arena)

3. divisjon avd. 5 - runde 13

10. august kl. 15.00: Lokomotiv Oslo – Spjelkavik (Frogner)

11. august kl. 12.30: Hødd 2 – Ready (Høddvoll)

---