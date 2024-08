Pereira ferdig som Sandnes Ulf-trener

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avgangen ble kjent mandag etter at Sandnes Ulf røk 0-3 for Åsane på hjemmebane i helgen.

«Dessverre har ikke poengfangsten vært god nok, og det er behov for en endring for å bedre sjansene til klubben for å berge plassen», heter det i uttalelsen.

Inntil videre vil Arturo Cleveland være hovedtrener og får med seg Aleksander Midtsian som assistent.

Sandnes Ulf er helt sist i 1. divisjon etter 16 kamper med fire poeng opp til Mjøndalen på kvalikplass. Opp til Start på trygg grunn skiller det seks poeng.

Sandnes-laget står med to seirer denne sesongen.

– Jeg vil takke klubben for at jeg fikk denne muligheten, men jeg kjenner fotballens bakside så godt at når man ikke får resultater, så må klubben gjøre en endring. Det blir også feil overfor den nye treneren, spillegruppen og meg selv om jeg skulle fortsatt i en annen rolle rundt laget, sier Pereira.

