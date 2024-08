Hyller laget etter mirakelseier: – Noe ingen i Lyn kommer til å glemme

BISLETT (Dagsavisen): Selv om Jan Halvor Halvorsen sjeldent bytter mye på laget fra kamp til kamp, så er han veldig opptatt av at alle på laget skal føle at de er med. Den jobben som har blitt lagt ned i å skape den mentaliteten og skape den følelsen av samhold og kultur i dagens Lyn-lag har aldri blitt mer eksemplifisert enn da Lyn moste Stabæk med hele 7-1 på Bislett søndag.

– Dette er det ingen som hadde trodd, men så slutter heller aldri dette laget å overraske. Dagens kamp og resultat er noe som vil sitte i minnet på alle som er glade i Lyn i lang, lang tid fremover. Vi har vært lillebror i mange, mange år nå, så det er bare å gratulerer alle spillerne og alle rundt laget med dagen. Dette var fantastisk, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Mektig imponert Halvorsen

Lyn-treneren sier at de visste hvordan de ønsket å angripe Stabæk, etter lagenes første møte tidligere i sesongen, men ikke engang Halvorsen trodde det skulle gå så bra.

– Det var en strålende kamp. Rent taktisk fungert alt vi prøvde å få til. Vi skulle ta dem høyt, som vi også gjorde på Nadderud. Det taklet de ikke da, og det taklet de ikke nå. Vi leverte masse strålende angrepsfotball, og scoret mange fine mål. Så jeg må bare være veldig fornøyd med det, sier Halvorsen og fortsetter:

– Hvis du ser kampen borte mot Mjøndalen, burde vi ledet med fire eller fem til pause. Da var vi ikke så effektive som vi var i dag, selv om vi skapte like mange sjanser. Da scora vi to og ikke fire-fem, så jeg er bare utrolig imponert over spillergruppa og de stegene vi fortsetter å ta, forteller Lyn-treneren.

Han er ikke så opptatt om det er lagets beste forestilling under han som trener, eller hvordan kampen rangeres i Lyn-historien, men er mest opptatt av de spillerne som er der i dag.

– Vi har fortsatt 7-8 mann som har vært med på hele reisen, og som har hatt en enorm utvikling siden jeg tok over. At de nå er med på å overkjøre et så godt lag som Stabæk, som rykka ned fra Eliteserien i fjor og har ambisjoner om opprykk, er bare mektig imponerende, sier Halvorsen.

Anders Bjørntvedt Olsen er blant dem som har vært med hele veien, og jubler her for Lyns tidlige ledermål (Pål Karstensen)

Alle bidro til målene

Lyns festaften på Bislett starta tidlig, da Anders Bjørntvedt Olsen ordnet 1-0 etter bare tre minutter. Herman Solberg Nilsen doblet til 2-0 bare tre minutter senere, før Jacob Hanstad fiksa 3-0 og 4-0 som var stillingen til pause. Felles for de målene var at Mathias Johansen hadde målgivende på tre av fire, mens Adrian Berntsen hadde hockeyassist på de samme tre av fire målene.

Berntsen la selv på til 5-0, og var altså involvert i fire av fem mål før han ble bytta ut etter timen spilt. Innbytterne Brage Hylen (6-1) og Salim Lagzhaoui (7-1) ville også være med på moroa, slik at samtlige spillere med unntak av William Sell og Alexander Pedersen var involvert i målene.

– Vi hadde ikke forventet at det skulle bli så mange mål, men vi gjør en bra kamp, er effektive og scorer på sjansene våre. Ellers opptrer vi som vi pleier på Bislett og går ut i hundre, og denne gang får vi tidlig uttelling. Det har vi kanskje manglet litt de siste kampene, og når det målet kommer har vi vår måte å spille på der vi kjører på, spiller fremover og angriper så ofte vi kan, sier Berntsen til Dagsavisen.

Han gledet seg ekstra over å score sitt første mål på Bislett.

– Det er gøy å spille på Bislett, der vi alltid får veldig god støtte. Det smitter over på oss spillere og gir oss masse energi. I dag kunne jeg endelig også betale tilbake med et mål, så det var ekstra deilig. Vi får håpe det var første av mange, forteller Berntsen.

Adrian Berntsen og Mathias Johansen var en meget giftig link for Lyn, da de to var involvert i fire av de fem første målene mot Stabæk. (Pål Karstensen)

Deler på scoringsansvaret

Berntsen har nå spilt tre strake kamper, og bidratt både med mål mot Bryne og målgivende mot Mjøndalen før dagens avgjørende involveringer.

– Det er ingen dårlig søknad om å få lov til å spille videre, men samtidig må du prestere hver gang du får sjansen, da det er mange som kan ta plassen din. Det er veldig tøff kamp om plassene, og alle vet at de må være på tå hev og levere når det er deres tur til å spille, forteller Berntsen.

Både Berntsen og Halvorsen trekker fram akkurat det at det er så mange som bidrar til målproduksjonen som et av lagets største styrker. Både på, men også utenfor banen.

– Det at hele laget er med på å dele byrdene, både offensivt og defensivt, er noe som kjennetegner oss. Vi angriper med veldig mange spillere, og er ikke avhengig av en eller to spillere for å score. Vi har mange som bidrar, og i dag igjen scorer venstrebacken vår og stopperne har bidratt masse gjennom sesongen. Det gjør at vi har mange som kan dele på det scoringsansvaret, og det er viktig for oss, sier Halvorsen og fortsetter:

– Alle vet at alle på laget er like viktig, selv om de ikke nødvendigvis spiller fra start. Det gjorde jeg veldig klart da jeg tok over at hvis vi skal få suksess, klarer vi ikke å skape den med 11 mann. Det kan fort være den som kommer inn og spiller de siste sju minuttene som er helt avgjørende. Alle unner hverandre det beste, også de som ikke får spille så mye. Når de så kommer inn unner alle på laget at de også gjør det bra, og når du får til en sånn kultur har du kommet langt, avslutter Halvorsen.

Herman Solberg Nilsen tråklet seg gjennom og kunne ikke bomme da han var helt på kloss hold før 3-0-scoringen. (Pål Karstensen)

