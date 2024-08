Gulldrømmen brast for Marokko i OL-semifinalen – Spania finaleklar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det marokkanske laget ble historisk da det kvalifiserte seg til semifinalen. Landets tidligere bestenotering i OL var sjuendeplassen fra lekene i 1972. Torsdag fortsetter de medaljejakten i bronsefinalen.

Det så lenge lyst ut for Marokko i mandagens semifinale. Ti minutter før hvilen sendte Soufiane Rahimi keeper feil vei på et straffespark og satte inn sin sjette scoring i turneringen. Det sørget for stormende jubel på tribunen.

Langt mindre jubel var det da Barcelona-talentet Fermín Lopez trillet inn 1-1 etter timen spilt. Fem minutter før full tid ordnet Juanlu Sanchez spansk seier.

Sist Marokko møtte Spania i en internasjonal turnering, var i åttedelsfinalen i VM i 2022. Da vant Marokko på straffer på veien mot en sensasjonell semifinale.

Det marokkanske OL-laget har nærmest spilt på hjemmebane så langt i turneringen. Rundt halvannen million franske innbyggere har tilknytning til landet, og den røde landslagsdrakten har dominert på tribunene.

Spanjolene tapte finalen i Tokyo-OL for tre år siden. Brasil vant 2-1 etter ekstraomganger og sikret gullet. Fredag håper de å revansjere finaletapet.

Hjemmefavoritt Frankrike møter Egypt i den andre semifinalen senere mandag. Thierry Henry leder det franske laget som fortsatt har til gode å slippe inn i årets turnering.

