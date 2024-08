Rijks scoret fire da et knallsterkt VIF2 tok sesongens første seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Før sesongen signaliserte Vålerenga at det ikke var så farlig om VIF-rekruttene rykket ned eller ikke, og før sommeren var det et veldig ungt VIF-lag som reiste rundt og tapte alle kampene. Gradvis har laget blitt forsterket, og spesielt etter ferien i Obosligaen, har VIF 2 stilt langt sterkere enn de gjorde på våren.

Seieren har imidlertid uteblitt, og før søndagens oppgjør på Ski stadion mot Follo, sto VIF-rekruttene med 14 strake tap. Men et lag bestående av Jacob Storevik, Simen Juklerød, Nathan Idumba Fasika, Magnus Bech Riisnæs, Mees Rijks og Filip Thorvaldsen pluss Adrian Kurd Rønning, Omar Bully, Stian Sjøvold Thorstensen og Obasi Onyebuchi som har spilt mye for andrelaget, skulle gjøre noe med det.

Bully-skade og bak til pause

Det startet imidlertid på verst tenkelige vis for VIF-rekruttene også denne gang, da Omar Bully først måtte gå av med skade etter bare seks minutter, før Sondre Spieler Halvorsen ga Follo ledelsen 1-0 etter en strålende enkeltmannsprestasjon og et langskudd fra 20-25 meters hold. Halvorsen er på utlån fra KFUM Oslo, og skulle vise seg fram ytterligere to ganger, men først var det en annen målscorer sin tur.

Halvorsens ledermål kom etter drøye kvarteret spilt, før Mees Rijks utnyttet en enorm tabbe i Follo-forsvaret og lobbet inn utligningen etter halvspilt omgang. Sander Østbye gjorde en glimrende beinparade på et Rijks-skudd ikke lenge etterpå, før Riisnæs satte ballen i tverrliggeren. Men det var Follo som gikk til pause med ledelse, da Natnael Tomas smalt inn nok et langskudd helt ute i hjørnet på overtid.

Adrian Kurd Rønning skaffet Vålerenga straffespark kun to minutter etter hvilen, som Rijks ekspederte mesterlig til 2-2. Kurd Rønning satte selv inn ledermålet til 3-2 kun fem minutter senere, da han ble spilt alene med keeper og trillet ballen ut i motsatt hjørne. Kåffa-utlånte Spieler Halvorsen utlignet tre minutter før timen og fullførte sitt hat-trick ti minutter senere, slik at Follo plutselig var i ledelsen igjen med 4-3.

Rijks-show ga seier

Kvarteret før slutt var det Stian Thorstensen som sørget for nok en utligning, da han løp seg fri og stanget inn (!) 4-4 på hodet. Mees Rijks skaffet straffespark ti minutter før full tid, som han scoret på selv, før han scoret sitt fjerde og VIF-rekruttenes sjette mål for kvelden to minutter før slutt. Nederlenderen fastsatte sluttresultatet til 6-4 på enkleste vis, da Simen Juklerød kom seg ned til dødlinjen og la inn til en umarkert Riijks som ikke hadde noen problemer med å trille den i åpent mål.

Selv med ti mål, kunne det nesten blitt ti mål til. Det var enormt mange sjanser til begge lag utenom scoringene, så selv om Vålerenga til slutt klarte å få sesongens første seier, kunne det vippet begge veier på Ski stadion da Follo hadde flere gigantiske muligheter. Med seieren tok VIF-rekruttene årets første tre-poenger, men likevel er det fortsatt 16 poeng opp til nettopp Follo, som ligger plassen over nedrykk.

---

Kampfakta

2. divisjon avd. 2 – runde 15

Follo – Vålerenga 2 4-6 (2-1)

Ski Stadion, 215 tilskuere

Mål: 1-0 Sondre Spieler Halvorsen (16.), 1-1 Mees Rijks (22.), 2-1 Natnael Tomas (45.), 2-2 Mees Rijks (47.), 2-3 Adrian Krud Rønning (53.), 3-3 Sondre Spieler Halvorsen (57.), 4-3 Spieler Halvorsen (67.), 4-4 Stian Sjøvold Thorstensen (74.), 4-5 Mees Rijks (80.), 4-6 Rijks (88.).

Gule kort: Kasper Giltvedt, Øyvind Rishaug, Sander Østbye, Follo. Jakob Granli, Obasi Onyebuchi, VIF 2.

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Norild IL)

Vålerenga 2 (4-3-3): Jacob Storevik – Adrian Kurd Rønning (Emin Pajic fra 87.), Nathan Idumba Fasika, Jakob Granli, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs, Stian Sjøvold Thorstensen, Omar Bully (Haniel Samson fra 6.) – Filip Thorvaldsen (Charles Såheim fra 90.), Mees Rijks, Obasi Onyebuchi (Tahi Usman fra 90.)

---