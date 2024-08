Medaljen røk med få centimeter tross årsbeste i finalen for Henriksen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Henriksen blandet seg inn i medaljekampen med 79,39 i forsøk to. Det var sesongbeste med over to meter, og nordmannen tok seg opp på pallen.

Men i den neste runden var ungarske Bence Halasz (79,97) bedre og dyttet nordmannen ned til fjerdeplassen. Ukrainske Mykhajlo Kokhan (79,39) var allerede foran nordmannen.

Henriksen greide ikke å forbedre i siste runde, og da var det klart at det endte uten norsk medalje.

Canadiske Ethan Katzberg klinket til med 84,12 i sitt første kast og leder konkurransen. Kastet var tett på den olympiske rekorden.

– Dette her er vinnerkastet allerede. Det kan man nesten si sikkert, sa Christina Vukicevic Demidov på NRKs sending.

Thomas Mardal deltok også i finalen og leverte 74,25 i sitt beste kast. Nordmannen var ikke blant topp åtte etter tre forsøk og endte som nummer elleve.

Henriksen tok et sensasjonelt OL-sølv i Tokyo for tre år siden. Da satte han norsk rekord med 81,58.

