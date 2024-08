Israelsk OL-håp: Hackere sendte venner invitasjon til begravelsen hans

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den israelske troppen har fått ekstra beskyttelse under OL helt siden massakren under sommerlekene i München i 1972. Nå er tiltakene trappet ytterligere opp som følge av Gaza-krigen.

I et intervju med den tyske avisen Süddeutsche Zeitung lørdag forteller Cheruti at de israelske ikke har lov «til å forlate den olympiske landsbyen», og at familien hans ikke får komme på besøk.

– Vi får ikke lov til å se på andre idretter. Og uansett hvor vi går, for eksempel til svømmearenaen for trening og konkurranser, har vi sikkerhetspersonell rundt oss og livvakter overalt, sier OL-deltakeren.

Cheruti, som konkurrerte på 50 meter fri og nådde semifinalen, ønsker ikke å gå mer i detalj. Han sier medlemmene av den israelske troppen bare prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Vi prøver å være positive. Det er vår jobb å representere Israel. Disse dagene er veldig vanskelige for oss. Jeg ønsker virkelig å konsentrere meg om idretten min og ikke kaste bort energien min på dette, sier han.

Cheruti sier han har fått netthets og antisemittisme rettet mot seg før lekene. Trusler skal også være rettet mot familien hans.

Svømmeren hevder videre at epostkontoen hans ble hacket, og invitasjoner til begravelsen hans ble sendt til kontaktene hans.

Alt dette har lagt en demper på hans andre OL-deltakelse. Svømmeren var også med under sommerlekene i Tokyo i 2021.

Nå gleder Cheruti seg til å reise hjem fra Paris.

– Flyet mitt går om noen dager. Men som sagt har vi ikke lov til å forlate deltakerlandsbyen. Kanskje jeg skal prøve å rekke et tidligere fly, sier han.

