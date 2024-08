Håndballgutta møter Danmark – dette er søndagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

08.30: Badminton kvinner, OL i Paris. Semifinaler, fra Porte de La Chapelle Arena. (Eurosport 1)

09.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler kvinner: Xue/Xia (Kina) – Esmee/Zoe (Sveits). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. (TV Norge)

09.00: Håndball menn, OL i Paris. Gruppe A, kamp 4: Sverige – Japan, fra Paris Expo Porte de Versailles. Svenskene har fått en dårlig start på OL-turneringen, og må slå Japan. (Eurosport Norge)

10.00: Hestesport, OL i Paris. Finale dressur, individuelt. Med Isabel Freese. Fra Château de Versailles, Paris. (TV Norge)

10.00: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Fjerde dag, innledende øvelser. 10.05: Friidrett, 10.05: 3000 meter hinder kvinner, forsøk, 10.20: Slegge kvinner, kvalifisering (Beatrice Nedberge Llano), 10.55: 200 meter kvinner, forsøk, 11.00: Lengde menn, kvalifisering, 11.50: 110 meter hekk menn, forsøk, 12.35: 400 meter hekk kvinner, forsøk. (Amalie Iuel, Line Kloster). (NRK 1 & Eurosport 1)

10.30: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler menn: Ehlers/Wickler (Tyskland) – George/Andre (Brasil). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. Mol/Sørum spiller mandag. (TV Norge)

10.35: Motorsport, MotoGP. Oppvarming, fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

11.00: Basketball kvinner, OL i Paris. Gruppe C, kamp 3: Belgia – Japan, fra Pierre Mauroy Stadium, Lille. Begge lag har tapt sine to åpningskamper, og må vinne for å gå videre. (Eurosport Norge)

11.00: Golf menn, OL i Paris. Fjerde og siste dag, fra Le Golf National, Paris. Viktor Hovland og Kristoffer Ventura representerer Norge. (TVNorge)

12.05: Motorsport, MotoGP. Hovedløp Moto3, fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

13.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler menn: Perusic/Schweiner (Tsjekkia) – Boermans/De Groot (Nederland). Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. Mol/Sørum spiller mandag. (TV Norge)

13.10: Bueskyting, OL i Paris. Kvartfinaler og semifinaler individuell, menn. Fra Les Invalides, Paris. (Eurosport 1)

13.15: Motorsport, MotoGP. Hovedløp Moto GP, fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

14.00: Tennis, OL i Paris. Finale menn. Carlos Alcaraz møter Novak Djokovic i en reprise av finalen i French Open for bare noen uker siden. Den gang vant Alcaraz. Fra hovedbanen Court Philippe-Chartrier på Roland Garros-anlegget, Paris. (Eurosport Norge)

14.30: Fotball, Obosligaen. Runde 17: Lyn – Stabæk, fra Bislett. (TV2 Sport 1)

14.30: Fotball, skotsk Premier League. Runde 1: Dundee United – Dundee, fra Tannadice Park, Dundee. Superlokalt lokaloppgjør i første runde. (V Sport +)

15.00: Tennis, OL i Paris. Finale menn. Carlos Alcaraz møter Novak Djokovic i en reprise av finalen i French Open for bare noen uker siden. Den gang vant Alcaraz. Fra hovedbanen Court Philippe-Chartrier på Roland Garros-anlegget, Paris. (Eurosport Norge & TV Norge)

15.00: Gymnastikk, OL i Paris. Finale menn ringer. Fra Bercy Arena, Paris (Eurosport 1)

15.15: Motorsport, MotoGP. Hovedløp Moto2, fra Storbritannia Grand Prix, fra Silverstone-banen i Northamptonshire, England (Viasport 3)

15.30: Sykkel, Arctic Race of Norway. Første etappe: Bodø – Rognan (155.5km). Flat etappe. (TV2)

16.00: Badminton, OL i Paris. Finale dobbel, menn: Liang/Wang (Kina) – Lee/Wang (Taipei). Fra La Chapelle Arena Court 1. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 17: HamKam – Viking, fra Briskeby, Hamar. (TV2 Sport 1)

17.10: Sykkel, OL i Paris. Landeveisritt kvinner. 158 kilometer med avslutning i Paris sentrum. Marte Berg Edseth og Ingvild Gåskjenn sykler for Norge. (Eurosport 1)

17.15: Basketball, menn. Gruppespill 3x3: Frankrike – Kina, fra La Concorde 1, Paris. Vertsnasjonen har to serie på de fire første kampene, mens Kina har en seier og fire tap på sine første fem. (Eurosport Norge)

17.30: Fotball, skotsk Premier League. Runde 1: Celtic – Kilmarnock, fra Celtic Park, Glasgow. (V Sport +)

18.00: Fotball, Nederland. Supercupfinale: PSV – Feyenoord. fra Philips stadion, Eindhoven. (V Sport 2)

18.00: Fotball, dansk Superliga. Første runde: Lyngby – Brøndby, fra Lyngby stadion, Lyngby (V Sport 1)

18.30: Svømming kvinner og menn, OL i Paris. Finaler, dag ni. Med blant annet 50 meter fri kvinner og 1500 meter finale menn. Henrik Christiansen klarte ikke å kvalifisere seg. (Eurosport 1)

19.00: Håndball menn, OL i Paris. Gruppe B, kamp 5: Norge – Danmark, fra Paris Expo Porte de Versailles. Begge er kvalifisert, og skal gjøre opp om gruppeseieren i siste kamp. (Eurosport Norge)

19.05: Friidrett kvinner og menn, OL i Paris. Fjerde dag, innledende øvelser: 19.05: 400 meter menn, forsøk (Håvard Ingvaldsen), 1, 20.00: 100 meter menn, semifinaler, 20.35: 800 meter kvinner, semifinaler, 21.10: 1500 meter, menn, semifinaler (Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås) (NRK 1 & Eurosport 1)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 17: Rosenborg – Tromsø, fra Lerkendal, Trondheim. (TV2)

19.30: Fekting menn, OL i Paris. Finaler florett lag, fra Grand Palais, Paris. Bronsefinale fra 19.10, mens finalen starter 20.30. (Eurosport Norge)

20.00: Golf, U.S Open kvinner. Andre og siste dag av Senior Open, fra Fox Chapel Golf Club in Pittsburgh. (V Sport Golf)

21.00: Sandvolley, OL i Paris. Åttedelsfinaler: menn: Evandro/Arthur (Brasil) – Van de Velde/Immers (Nederland) Fra hovedbanen ved Eiffeltårnet. Mol/Sørum spiller mandag. (TV Norge)

21.45: Basketball, menn. Omkamper 3x3-basket for å nå semifinale. Fra La Concorde 1, Paris. (Eurosport Norge)

22.00: Volleyball kvinner, OL i Paris. Gruppe B, kamp 3: Brasil – Polen, fra South Paris Arena 1, Paris. Begge har vunnet sine to første kamper i gruppespillet. (Eurosport 1)

23.00: Golf, LPGA-touren. Fjerde og siste dag av Portland Classic, fra Columbia Edgewater Country Club, Portland. (Viasat Golf)

