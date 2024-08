Full medaljejubel for Rooth

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Ja, vi elsker» runget ut over et fullstappet og solfylt Stade de France, og nærmere 70.000 tilskuere klappet for den 22 år gamle nordmannen i den franske sommervarmen.

Rooth sto på pallen sammen med den tyske sølvmedaljevinneren Leo Neugebauer og bronsemannen Lindon Victor fra Grenada.

Det er 104 år siden forrige nordmann tok gull i tikamp i de olympiske leker. Det klarte Helge Løvland i lekene i Antwerpen i 1920.

Oslo-gutten Markus Rooth er bare 22 år gammel, og unggutten som representerer Tjalve er bare i starten av sin karriere. Det kan komme mer fra Rooth i årene som kommer.

Den neste store mesterskapsmuligheten kommer i VM i Tokyo i Japan om ett år.

Gullet til Markus Rooth var Norges første medalje i årets sommer-OL i Paris.