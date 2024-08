Avgjørelsen som reddet OL-gullet: – Jeg tror ikke han angrer på det

– Ja. Det er jeg ganske sikker på. Det var helt jævlig at jeg måtte stå av da jeg lå an til medalje, og jeg var langt nede i en og en halv uke, sa Rooth på NTBs spørsmål etter det fantastiske OL-gullet i tikamp foran 75.000 tilskuere på elektriske Stade de France lørdag kveld.

Stemningen var en helt annen tirsdag kveld 11. juni rundt kl. 19.00 på treningsbanen utenfor Stadio Olimpico i Roma. Tikjemperen lå an til medalje på 3.-plass i sammendraget, men så fikk han krampetendenser i låret etter at han svingte seg over 5,10 meter i stav og måtte gi opp forsøket på 5,20 meter. Da gjensto bare spyd og 1500 meter.

Før spydkonkurransen måtte han teste seg. Det gikk ikke som han ønsket, og pressen ble hasteinnkalt for at Rooth skulle gi den tunge beskjeden om at EM var over.

Også ultralyden hadde vist at ikke alt var som det skulle være.

– Jeg må kaste ordentlig i spyd for å ha en sjanse til å ta medalje. OL er sju uker unna, og det er en drøm å skulle være med der. Jeg har ikke lyst til å ødelegge for det, sa han før han tuslet ut av området med armen til pappa Espen rundt skulderen.

Smart

Lørdag kveld var det helt andre følelser i sving.

– Jeg tror ikke han angrer på det nå! gliste pappa Espen da han snakket med pressen i kjelleren utenfor pressesonen på Stade de France etter at sønnen hadde tatt gull.

Legepappaen var aktivt delaktig da beslutningen i Roma ble fattet. Noen måneder tidligere måtte Rooth også trekke seg med skade under EM innendørs i Glasgow.

– Vi var egentlig enige på forhånd hva som skulle skje om han fikk en skade som kunne ødelegge for jobben inn mot OL, sa Rooth til NTB.

Skader i tikamp er ikke et ukjent fenomen. De oppstår hele tiden. Det er nesten mer regelen enn unntaket når man trener på ti ulike øvelser samtidig.

Vanskelig valgt

– Han gjorde et litt vanskelig valgt for to år siden da han sa nei til å være med i VM i Eugene. Han ville satse mot EM i München senere i sesongen, så men fikk han en liten skade i forkant og kunne ikke reise til EM. Da var han skikkelig lei seg, fortalte pappa Rooth.

Før 2023-sesongen spurte han sønnen hva han ville satse på, og da var svaret at han ville gå for U23-EM og deretter VM i Budapest.

– Da måtte vi prioritere deretter, sa Rooth.

Det endte for øvrig med gull i U23-EM og 8.-plass i VM.

I år var svaret på det samme spørsmålet at OL var viktigst.

– Men jeg sa at han også kunne prøve på EM fordi du han er så sprek. Vi var også klare på konsekvensene av trøbbel? Hva da? Og problemer fikk han. Det viste seg at da vi kom hjem og fikk tatt MR at det var lurt å gi seg. Ikke minst fordi vi fikk trent ordentlig fram til nå. Det var sju og en halv uke igjen til OL, og det er helt på grensen. Det valget tror jeg kan si at var veldig riktig.

MR-bildene viste seg at det var en liten blødning i en hinne rundt muskelmassen i låret.

– Det var ingen strukturskade, og da tenkte jeg at dette kunne gå. Vi var enige på forhånd hva som var konsekvensene av en skade, og vi trengte egentlig ikke å si noe til hverandre.

Knappe to måneder ble nedturen i Roma snudd til gull i Paris i en av de gjeveste øvelsene av dem alle.

