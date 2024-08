Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Christiansen er med i sitt tredje OL, og denne gangen har han fått mer omtale enn noen gang. I løpet av de siste dagene har videoene han har publisert fått over 60 millioner visninger på Tiktok.

I intervjusonen etter kvalifiseringen på 1500 meter fri lørdag var han en ettertraktet mann og ble stoppet av nær sagt alle journalister. Medier fra over hele verden har allerede omtalt nordmannen.

I OL-landsbyen har 27-åringen fått aliaset «The Muffin Man». Det hele startet med at han gir en sjokolademuffins karakteren 11 av 10.

Deretter har han lagt ut video etter video med forskjellige påfunn som involverer sjokolademuffins, som han etter hvert har klart å gjøre voldsomt populære.

Flere utøvere og andre Internett-personligheter har kastet seg på.

– Må kanskje henge meg på

Den norskbritiske og verdenskjente artisten Alan Walker ville også være med på hypen og har invitert Christiansen til et samarbeid: «Hva med en OL-låt»? spør han i en Tiktok-video.

NTB spør om invitasjonen, men Christiansen har ikke fått med seg det. Selv styrer han helt unna andre sosiale medier enn Tiktok under mesterskapet.

– Jeg har kun vært på Tiktok og lagt ut litt, men jeg har ikke noe interaksjon. Det er ikke et sosialt medium på samme måte. De siste to dagene har jeg ikke vært på det heller og lagt det fra meg. Jeg har ikke fått med meg noe som helst.

– Men hva tenker du om en OL-låt med Alan Walker, da?

– Det er jo helt sinnssykt. Det må jeg kanskje henge meg på, sier Christiansen.

Fem-seks muffins

Følgertallet til Christiansen på den populære plattformen stiger i en vanvittig fart. Lørdag formiddag var følgertallet 337.000. Da var over 3000 nye følgerne kommet den siste timen.

To timer senere hadde følgertallet steget med 7000.

Det er ikke kjent hvor mange muffins Christiansen har fått i seg i løpet av mesterskapet. NTB spør:

– Jeg har ikke noe tall på det. Folk tror i hvert fall det er flere. Jeg har kanskje hatt fem-seks muffins i løpet av den halvannen uken jeg har vært her, sier han.

Christiansen åpner for at det er noe han kan drive med framover.

– Jeg synes det er givende og spennende. For alt jeg vet, er jeg ikke interessant lenger når OL er ferdig. Men nå har jeg jobbet meg opp en liten følgerskare. Jeg føler ikke jeg er en annen person når OL er ferdig.

– Så spørs det om folk har begynt å følge meg fordi de synes jeg er spennende, eller om det bare er muffinsen. Det får vi etter hvert et svar på, sier han og ler.

Positive tilbakemeldinger

Christiansen sier han som idrettsutøver har vi lyst til å prestere best mulig på alle mulige arenaer.

– Det gir meg en mestringsfølelse og har gitt meg veldig mye positiv energi. Jeg har prøvd å bruke det så godt som jeg kan gjøre, sier han.

– Det er viktig at det ikke går ut over prestasjon. Jeg håper absolutt ikke at det har gjort det i dette tilfellet. Det blir en evaluering man skal gjøre ta etter OL om det har bidratt eller hatt negativt utslag. Jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på det.

Christiansen fikk det ikke til å stemme i kvalifiseringen på 800 meter fri og var langt unna finaleplass tidligere i mesterskapet. På 1500 meter fri lørdag misset han igjen.

Christiansen skal også delta i maratonsvømming senere i OL.

Les også: Kjell Werner: Kutt i sykelønna vil være en brannfakkel (+)

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)