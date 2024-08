OL-arrangøren avlyser triatlontrening – Seinen er igjen for møkkete

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

OL-arrangøren opplyser at treningen som var planlagt lørdag ikke vil bli gjennomført. Utøverne må i stedet holde seg unna Seinen.

Triatlonutøverne skal kjempe om OL-medaljer i blandet stafett mandag. Norge er blant nasjonene som kan utfordre om en medaljer. Lørdag kan utøverne kun trene løping sykling.

I en uttalelse fra arrangøren heter det at svømmetreningen skrotes som følge av «det kraftige regnet de siste to nettene, som har vært spesielt intenst oppstrøms i Paris, og det forventede fallet i vannkvaliteten dette vil føre til».

Franske myndigheter har investert 1,4 milliarder euro, rundt 15 milliarder kroner, for å rydde opp i Seinen det siste tiåret. Det er blant annet etablert store nye vannbehandlings- og lagringsanlegg i og rundt Paris.

Kraftige regnskyll fører likevel til at byens underjordiske avløps- og kloakksystem går over sine bredder. Det resulterer videre i at ubehandlet kloakk slippes ut i elven.

Problemene knyttet til vannkvaliteten har vært et stort diskusjonstema under Paris-lekene. De individuelle triatlonkonkurransene måtte blant annet utsettes et døgn.

Mennene og kvinnene stupte likevel ut i Seinen onsdag etter at forurensningsnivåene ble «vurdert som akseptable».

Været under Paris-lekene har vært ekstremt varierende, fra hetebølger til en syndflod med regn.

