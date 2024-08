Håndballjentene ble gruppevinner – møter Brasil i OL-kvartfinalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Danskenes seier gjorde nemlig Norge til vinner av gruppe A.

Norge, Sverige og Danmark endte alle med åtte poeng, men Thorir Hergeirssons stjernegalleri var sterkest på innbyrdestabellen. Dermed venter Brasil i kvartfinalen tirsdag etter at søramerikanerne slo Angola i en skjebnekamp og knep den siste kvartfinaleplassen i gruppe B.

Norge smadret Tyskland hele 30-18 tidligere lørdag. Strekspiller Vilde Ingstads kneskade på tampen av oppgjøret utgjorde imidlertid et stort skår i gleden. Landslagslege Per Olav Kvalvåg opplyste etter kampen at han ikke kan utelukke en korsbåndsskade.

– Vi skal undersøke nærmere, og da vil vi få svaret det neste døgnet.

Mens gruppespillet i håndball foregikk i Paris, foregår cupspillet i Villeneuve-d'Ascq ved Lille.