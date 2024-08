Gull-hattrick for Biles i Paris-OL: – Jeg er ekstatisk

Den 27-årige amerikaneren har allerede vunnet den individuelle mangekampen og ført USA til et overlegent gull i lagkonkurransen.

Hun er oppe i sju gull og ti medaljer i OL-karrieren og kan plusse ytterligere på det før hun forlater Paris. Mandag skal hun i aksjon i apparatfinalene i bom og frittstående. Hun var best av alle i de apparatene i mangekampfinalen.

Biles fikk 15,300 i snittscore for sine to sprang. Ingen var i nærheten av å straffe den poengsummen. Nærmest kom brasilianske Rebeca Andrade med 14,966.

Storfavoritten tok kontroll med ett av sprangene som har fått hennes navn, Biles II. Det har skyhøy vanskelighetsgrad, og hun fikk enorm høyde. Selv om hun på grunn av farten måtte ta et steg ved landing, og ble trukket for det, fikk hun 15,700 poeng.

Spranget er så vanskelig at ingen annen enn Biles utfører det.

Hennes andre forsøk var en såkalt Cheng, som ble belønnet med 14,900.

Ekstatisk

– Jeg er ekstatisk over sprangene mine i dag. Jeg ville utføre dem bra, og jeg tror dere fikk se at jeg greide det, sa Biles.

– Jeg legger ned mye arbeid for å kunne gjøre det spranget (Biles II), og jeg var glad for å kunne vise det fram i dag.

Biles jublerte lørdag med sin 40. medalje i OL og VM, og den 30. i gull.

Andrade hadde hintet om at hun ville ta fram et helt nytt sprang i finalen for å gi Biles kamp om gullet, men hun sa etterpå at hun slo det fra seg før finalen.

– Jeg vil gjerne bruke det i konkurranse en dag, for det er veldig kult, sa hun.

Vinnerens lagvenninne Jade Carey tok bronsen.

Anseelse

Biles vant fire gull og en bronse i Rio-lekene for åtte år siden, men i Tokyo for tre år siden slet hun mentalt og trakk seg fra flere av konkurransene. Hun var plaget av den såkalte skrusyken, en mental sperre som gjør at turnere mister evnen til å orientere seg i lufta.

Selv om det ble bare en sølv og en bronse i Tokyo, økte Biles sin anseelse ytterligere ved å være åpen om sine problemer og rette søkelys mot idrettsutøveres mentale helse.

De øvrige apparatfinalene lørdag var for mannlige turnere. Carlos Edriel Yulo fra Filippinene var best i frittstående, mens Rhys McClenaghan ordnet Irlands aller første OL-medalje i turn da han vant bøylehest.

