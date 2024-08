Grorud hentet opp Kjelsås’ tremålsledelse og vant på Grefsen

GREFSEN STADION: Kjelsås gikk forbi Skeid på tabellen etter forrige helgs runde, før Skeid tjuvstartet denne runden med seier fredag kveld. Dermed måtte Kjelsås slå Grorud i lokaloppgjøret på Grefsen stadion for å ta tilbake tabellteten, men på Oslos tak var det Grorud som tok kommandoen fra start.

Gjestene hadde ballen stort sett sammenhengende de første ti minuttene, men klarte ikke å bruke overtaket til å skape sjanser. Det gjorde Kjelsås på sin første mulighet i kampen, da et nydelig innlegg traff pannebrasken til Jens Bonde Aslaksrud. Han fikk gå opp helt alene, mellom Groruds stoppere, og headet enkelt vertene i ledelsen på det første ordentlige angrepet Kjelsås hadde i kampen.

Grorud fortsatte å spille sitt spill etter det, mens Kjelsås lå dypt og forsvarte seg godt før de angrep hurtig i lengderetningen. Ti minutter etter målet fikk nykommer Henning Tønsberg Andresen en kjempemulighet, men Lars Kvarekvål reddet mesterlig forsøket fra ti-tolv meter. På den påfølgende corneren fikk Simen Olafsen stå helt alene, og stanget Kjelsås opp i en 2-0-ledelse.

Simen Olafsen jubler for scoring i sin fjerde kamp på rad (Pål Karstensen)

Innlegg er mål

Målet var Olafsens fjerde for sesongen, og alle har kommet i de fire siste kampene. Grorud hadde et par tilløp de også, men det var altfor enkelt for Kjelsås å score på innlegg i denne kampen. Ti minutter før pause scoret hjemmelaget igjen, og denne gang var det Kristian Eriksen som headet ballen i mål på lengste stolpe etter et godt innlegg fra Eivind Willumsen.

Med tre spillere på Kjelsås som scorer i nesten hver kamp har du alltid gode muligheter til både å score og vinne kamper, men når Grorud slipper inn mål på hvert eneste innlegg inn i boksen er det umulig å vinne. Da kan du ha så mye ball du bare vil, men når du verken skaper store sjanser selv og slipper inn for enkelt blir det vrient.

Dermed gikk Kjelsås i garderoben med en ganske overlegen ledelse, til tross for at det var relativt jevnt spilemessig. Kjelsås var voldsomt effektive, mens Grorud var fryktelig dårlig i forsvar. Det gjorde at Andeas Alrek gjorde tre bytter i pausen, og det ga effekt for Grorud etter hvilen.

Kristian Eriksen jublet for Kjelsås sin tredje scoring mot Grorud før pausen (Pål Karstensen)

Sinnsyk snuoperasjon

Det første kvarteret etter pause minnet veldig mye om det første kvarteret av kampen, da Grorud hadde veldig mye ball og styrte det som skjedde. Denne gang klarte gjestene også å få en redusering, da Yasir Sa’Ad klarte å få ballen i mål etter en corner, og headet inn kampens fjerde mål på hodet.

Kristian Eriksen fikk en mulighet til å punktere kampen noen minutter etter timen, men ryggsekken var på og han sendte skuddet over fra like innenfor 16-meteren til Grorud. Den siste halvtimen bar preg av mange bytter, og et Grorud-lag som jaktet mål. Kjelsås ga litt vekk initiativet i kampen, og fem minutter før slutt kom også gjestene andre reduseringsmål.

Nok en gang kom målet etter et innlegg, men denne gang ble det ikke scoring på hodet. Groruds superspiss Preben Asp klarte å overliste Jonas Brauti, da han fikk flikket ballen forbi Kjelsås-keeperen. Gjestene fortsatte å presse på, og et par minutter før slutt kom også utligningen da Tollef Etholm trillet inn 3-3 etter en dårlig klarering fra en Kjelsås-stopper.

Grorud hadde alt momentum etter de scoret sitt første mål, og Kjelsås klarte aldri å heve laget. Dermed ble det bølge på bølge av Grorud-sjanser, og på overtid fullførte Grorud snuoperasjonen da Didrik Sereba satte inn 4-3 til Grorud.

Yasir Sa'Ad reduserte for Grorud (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

2. divisjon avd. 2 – runde 15

Kjelsås – Grorud 3-4 (3-0)

Grefsen stadion, 382 tilskuere

Mål: 1-0 Jens Bonde Aslaksrud (14.), 2-0 Simen Olafsen (23.), 3-0 Kristian Eriksen (37.), 3-1 Yasir Sa’Ad (62.), 3-2 Preben Asp (85.), 3-3 Tollef Etholm (87.), 3-4 Didrik Sereba (90.)

Gule kort: Henning Tønsberg Andresen, Kjelsås. Simen Beck, Grorud.

Dommer: Satha Sritharan

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti – Filip Oprea, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Martin Rusten – Eivind Willumsen, Henning Tønsberg Andresen, Leo Bech Hermansen (Sebastian Remme Berg fra 76.), Ahmad Abbas (Marius Stølan fra 76.) – Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 76.), Jens Bonde Aslaksrud.

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål – Theo Agelin, Mats Pettersen Andersen, Sebastian Sørlie Henriksen (Osama Housni fra 46.), Ola Rye (Mathusan Sandrakumar fra 46.) – Musa Dubois, Simen Beck (Willian Pozo-Venta fra 76.) Abel Tjomsland, Yasir Sa’Ad (Tollef Etholm fra 76.) – Preben Asp, Luka Fajfric (Didrik Sereba fra 46.)

---