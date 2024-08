Feira på seg Skeid-karantene i euforien: – Noe jævla dritt, men jeg tar den

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Serieleder Kjelsås hadde ikke tapt på hjemmebane denne sesongen, og ledet 3-0 til pause. Da var ikke Grorud-trener Andreas Alrek høy i hatten, men gradvis kjempet spillerne hans seg inn igjen i kampen og fullførte en makeløs snuoperasjon som ga 4-3-seier på overtid.

– Helt ærlig hadde jeg vanskelig for å tro det jeg så. Det var helt sinnsykt å være med på, også at vi scorer målene så sent. Jeg husker jeg så på klokka da det var ti minutter igjen og tenkte at det her går ikke, det blir 3-1-tap som det ble hjemme. Kjelsås er for vanskelige å score på, så det var bare sykt å se på hvor gode gutta var i angrep de siste ti minuttene og scoret tre mål slik at vi vant, forteller Grorud-trener Andreas Alrek.

– Hvordan faen skal vi score?

Han var veldig skuffet over måten laget startet kampen på, og spesielt av at de slapp inn mål på det de hadde trent mest på før kampen. Nemlig å stoppe Kjelsås’ kontringer og forsvare innlegg i boksen.

– Det er veldig skuffende at vi starter som vi gjør, og at vi slipper inn på måten vi gjør. Vi snakket mye om Kjelsås’ evner på kontring og at de er gode på lange baller inn i boksen, og da er det ganske sykt at vi slipper inn de målene vi gjør. Vi har satt opp forsvarsspillerne mot forsvarsspillerne for å få best mulig matching på trening for å få stanget unna innlegg, også slipper vi inn tre mål på den måten. Det er nesten ikke til å tro, forteller Alrek.

Grorud startet nemlig kampen best, og hadde veldig mye ball innledningsvis. Men det hjalp lite da Kjelsås og Jens Bonde Aslaksrud scoret første gang de var over midten, da Kjelsås-spissen fikk gå opp uhindret mellom Grorud-stopperne. Simen Olafsen scoret så i sin fjerde strake hjemmekamp, før Kristian Eriksen stanget inn Kjelsås tredje mål. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-0 til Kjelsås.

– Jeg må innrømme at spillerne hadde mer trua på at vi kunne vinne denne kampen enn det jeg hadde i pausen. De sa at vi bare trengte en scoring for å sette fyr på det, og jeg tenkte egentlig bare hvordan faen skal vi score, sier Alrek.

Grorud-trener Andreas Alrek ga Kjelsås-trener Eivind Kampen en god klem etter oppgjøret var over, og de to trenerkollegaene snakket lenge etter kampslutt (Pål Karstensen)

Sinnsyk snuoperasjon

Han gjorde imidlertid et trippelbytte i pausen, satte en midtbanespiller opp i angrep og pushet flere folk opp og rundt Kjelsås bakre firer med mål om å trekke vertenes stoppere ut av posisjon.

– Stopperne deres er ikke like komfortable når de må ut på tur, så vi visste at vi måtte komme rundt dem og få flere trusler inn i boks. Vi måtte angripe raskere og ikke tråkke like mye på ballen, og fikk også det første målet. Men det å score tre til mot et så godt forsvar krever en en så høy kvalitet på angrepspill, relasjoner og konsentrasjon at det bare var helt rått å se gutta klare å score mål på mål, sier han.

Yasir Sa’Ad scoret det første målet etter timen spilt, også det på heading, før superspiss Preben Asp leverte en kunstmål til 3-2 med fem minutter igjen å spille. Da fikk Grorud virkelig blod på tann, og bare to minutter senere utlignet Tollef Etholm til 3-3 før Didrik Sereba avgjorde for Grorud på overtid.

– Det var utrolig godt å se den gå inn, og en veldig deilig følelse. Den satt langt inne, både for oss som lag og for meg personlig. Når vi fikk det første målet og fikk kampen inn i vårt spor får du så mye gratis energi at det ikke koster så mye å løpe de ekstra meterne for å bikke det i din favør. Vi visste at hvis vi fikk det første målet kunne alt skje, og det gjorde det, sier matchvinner Sereba og smiler.

Didrik Sereba avgjorde på overtid mot Kjelsås, og ga Grorud en stor opptur i lokaloppgjøret på Grefsen stadion (Pål Karstensen)

Feira på seg karantene

Grorud-spissen var først frempå etter at ballen smalt i tverrliggeren og sendte ballen i mål på returen, før han løp bort mot cornerflagget for å feire med alt og alle fra Grorud som hadde tatt turen til Grefsen. Inkludert trener Andreas Alrek.

– Jeg trodde ikke jeg skulle få nytt gult kort etter den feiringen, men sånn ble det. Når vi scorer sånne mål feirer jeg alltid med spillerne, og før jeg visste ordet av det havnet jeg nede ved cornerflagget. Jeg tror jeg fikk gult fordi jeg var over sidelinja, men jeg synes det er brutalt å gi meg et gult kort for å feire et sånt mål på overtid av en kamp. Det er bare regelrytteri å gi kort for feiring og glede som er det fotballen handler om, sier Alrek.

Forrige uke fikk Grorud-treneren kort da dommeren blandet han og Groruds keepertrener, som gjør at Alrek nå må stå over neste ukes kamp mot Skeid.

– Det er jo egentlig helt krise, men noen ganger koker det over. Det er noe jævla dritt, men samtidig er det av og til også noe jævla dritt å stå på sidelinja. Den viktigste jobben gjøres på treningsfeltet, så jeg har all trua på at resten av trenerteamet skal håndtere den kampen, selv om det jo er jævla surt, sier Alrek og fortsetter:

– Må ha følelser i fotballen

– Glem den karantena. Vi vinner. Livet er følelser, og du må ha følelser i fotball. Grorud har sagt at jeg kan være meg selv, og være den karen jeg er på godt og vondt. Det er en fyr som liker å komme med meldinger, og da kan jeg bli tatt på den meldinga, men jeg er en fyr som viser trynefaktor. Det er meg. Om jeg feirer på meg gult kort får det bare være. Sånn er det. Det er for lite følelser i fotball, og jeg bringer det på bordet. Så får jeg bare lære til neste gang, men mest sannsynlig ikke, sier Alrek og ler.

Dermed blir ikke han å se på sidelinja mot Skeid, og det samme blir heller ikke Yasir Sa’Ad som klarte å pådra seg karantene etter han ble bytta ut.

– Det er klart at det ikke hjelper oss at vi må spille uten Yasir, og at Alrek ikke får være på sidelinja. Kampen mot Skeid blir en ny tøff test, da de nå er tilbake som serieleder, men vi skal mobilisere og det vi har. Denne gang skal vi prøve å ikke havne under 3-0 til pause, og da kan det bli spennende, avslutter Sereba og ler.

Etter at Kjelsås ledet 3-0 til pause, måtte trener Eivind Kampen se på at Groruds spillere og støtteapparat kunne slippe jubelen løs for 4-3-seier på overtid. (Pål Karstensen)

