Fikk bank av motstander som ble disket etter kjønnstest: – Ikke rettferdig

– Jeg kunne ikke fortsette. Nesa mi gjør veldig vondt, og jeg ropte bare «stopp». Nesa mi begynte å blø allerede med det første slaget. Dette kan ha vært mitt livs viktigste kamp, men jeg må tenke på liv og helse, sa Carini.

Hun avslo å ta Khelif i hånden etter kampen, falt ned på ned og hulket voldsomt før hun forlot ringen.

Khelif fra Algerie er en omstridt deltaker i kvinnenes 66-kilosklasse etter å ha blitt diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Khelif får stille i OL fordi Den internasjonale olympiske komité (IOC) ikke anerkjenner Det internasjonale bokseforbundet (IBA). IOC sier at Khelif er oppført som kvinne i passet og derfor har rett til å delta i kvinneturneringen i boksing.

Uenig med IOC

– Dette var ikke en kamp på like vilkår, sa Italias statsminister Giorgia Meloni under et møte med italienske utøvere i Paris.

– Jeg er ikke enig med IOC. Utøvere med mannlige genetiske egenskaper bør ikke få være med i idrett for kvinner.

– Jeg vil ikke legge føringer for IOC, og jeg vet at det er et vanskelig tema, men dette var rett og slett ikke rettferdig, sier Carinis trener Emanuele Renzini.

Slår tilbake

Algeries OL-komité slår tilbake mot det som kalles «ondsinnede og uetiske angrep» på Imane Khelif fra utenlandske medier.

Carini sier at hun frykter at nesen er brukket.

– Jeg trener med broren min. Jeg har bokset mot menn før, men slagene jeg fikk i dag gjorde bare for vondt, sa hun.

Også en bokser fra Taiwan deltar i kvinneklassen i OL etter å ha blitt disket fra fjorårets VM etter en kjønnstest.

