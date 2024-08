Tidligere Leicester-trener Craig Shakespeare er død – hedres av spillerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Familien opplyste om dødsfallet i en pressemelding.

– Det er med stor sorg vi meddeler at Craig Shakespeare har gått bort. Craig gikk bort fredfullt hjemme i dag tidlig, omgitt av sine nærmeste, skrev familien torsdag.

Shakespeare etterlater seg kona Karen og barna Elle og Jed.

Shakespeare var Claudio Ranieris assistent da Leicester tok et sensasjonelt seriegull i 2016. Da italieneren fikk sparken påfølgende sesong, overtok Shakespeare hovedtreneransvaret for de blåkledde.

– Det er med tungt hjerte at Leicester har mottatt beskjeden om Craig Shakespeares bortgang, et elsket medlem av klubben og en inspirator. Craig var instrumental på reisen fra nivå to til å bli Premier League-mestere, før han ledet klubben til kvartfinale i Champions League. Hvil i fred, Shakey, skriver Leicester.

Harry Maguire, som ble hentet til King Power Stadium av nettopp Shakespeare i 2017, hedrer den tidligere Leicester-sjefen.

– Jeg kommer alltid til å være takknemlig for mannen som brakte meg dit, som ga meg mye tillit og som jeg lærte så mye fra. Fotballen vil savne deg, og livet vil savne deg. En utrolig mann. Mine tanker er med hele familien i denne tøffe tiden. Hvil i fred Shakey, skriver Maguire på X.

Også Kasper Schmeichel har rykket ut i sosiale medier med en kondolanse.

– Jeg er knust. Craig var en helt fantastisk trener, én av de beste jeg noen gang har hatt. Enda viktigere var han et utrolig menneske. Han lærte meg så mye, og jeg er så takknemlig for å ha jobbet med ham.