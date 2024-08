Nadal står trolig over US Open: – Ser vanskelig ut

Det fortalte han pressen etter onsdagens doubleexit i Paris-OL i tospann med Carlos Alcaraz.

– Det ser ikke ut som jeg skal dit, men dere skal få vite det snart. Jeg trenger tid, så akkurat nå kan jeg ikke gi et klart svar. Det ser imidlertid vanskelig ut, sa den spanske gruskongen.

Nadal har vunnet New York-turneringen fire ganger i løpet av karrieren, senest i 2019. De siste årene har tennisikonet slitt mye med skader. Dermed er det også lite trolig at det blir mer doublespill med Alcaraz.

– Om jeg var 10 år yngre kunne vi skapt en fantastisk relasjon og delt mange vakre øyeblikk sammen, men det kommer ikke til å skje. Vi får se om jeg fortsetter å spille på ATP-touren, sa Nadal.

38-åringen hadde håp om å bringe med seg edelt metall tilbake til Spania. I singleturneringen tapte han for Novak Djokovic i annen runde.

– Det var trist at vi ikke klarte det, men sånn er det. Jeg gjorde mitt beste, og dersom det var siste gang her, så var det en utrolig følelse. På dette stadiet i karrieren spiller jeg mer for følelser enn for resultater.

Landsmann Alcaraz er fortsatt med i singleturneringen. Han skal opp mot Tommy Paul i kvartfinalen torsdag.

Nadal skal etter planen spille Laver Cup for det europeiske laget i september. Det skal også Casper Ruud, Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas. Laver Cup avvikles i Berlin.

