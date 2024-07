Drømmeskyting av finaleklar Hegg: – Nå er jeg veldig lettet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå er jeg veldig lettet. Veldig. Det føles godt. Flyten var mye bedre enn på luft, og det var bare å skyte, sa Hegg til NTB etter kvaliken.

Tidligere i OL ble han nummer ni i kvalifiseringen på 10 meter luftrifle og fikk ikke skyte finale der.

I kvalifiseringen onsdag har skytterne halvannen time på å gjøre seg ferdig med de totalt 60 skuddene som skal avfyres på 50 meter. Det skytes 20 i knestående stilling, etterfulgt av 20 også i liggende og stående.

Hegg innledet med to serier på 99 poeng, totalt 198, på de to seriene i knestående. Deretter ble det samme antall poeng på liggende etter 100 og 98 poeng.

På de avsluttende ståendeseriene ble det 99 og 98 poeng, totalt 197. Det ga sammenlagtsummen 593, hvilket skulle vise seg å holde lenge til plass blant de åtte i finalen.

Den siste finaleplassen gikk til tsjekkiske Jiri Privratsky på 590 poeng.

Halvorsen sprakk

Kinesiske Yukun Liu var alene omå straffe pengsummen til medaljehåpet Hegg. Han endte på 594 poeng.

Ukrainske Serhiy Kulish lå lenge an til å vinne kvalifiseringen klart, men måtte tåle kun 95 poeng på den siste ståendeserien. Det sendte han ned på tredjeplass.

Norges andre deltaker i matchøvelsen, Ole Martin Halvorsen, lå an til finaleplass etter meget god skyting på knestående og liggende. På stående ble det mer problematisk.

Halvorsen måtte nøye seg med to serier på 95 poeng, og dermed raste han nedover resultatlistene. Han ble til slutt nummer 23.

– Det ble mye spenning i kroppen og noen skudd bare skjener ut. Det var tøft å skyte, jeg merker det er OL, men jeg henger godt med lenge, sa Ole Martin Halvorsen.

Starter på null

Det er første gang at 50 meter match-øvelsen skytes som 3 x 20 skudd i olympisk sammenheng. Øvelsen har stått på programmet i 18 OL siden debuten i 1952, men alltid med 3 x 40 skudd, såkalt helmatch.

Finaleprogrammet er også endret i løpet av årene, men utgangspunktet med skyting i tre stillinger er det samme.

I finalen starter alle på null poeng igjen. Der skytes det det totalt 3 x 15 skudd i de tre stillingene. Etter to skudd stående elimineres de to dårligste skytterne. Så forsvinner én og én skytter per skudd fram.

Finalen skytes torsdag.

44 deltakere fra 30 nasjoner deltar i matchøvelsen.

