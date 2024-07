Dressurrytter Isabel Freese klar for OL-finale – fikk ekspertene til å måpe i Paris

Freese og hingsten Total Hope Old var i aksjon tidlig i onsdagens dressurkonkurranse i den franske hovedstaden.

De to beste fra hver av de sju gruppene gikk til finale. I tillegg ble finalefeltet fylt opp av de seks øvrige rytterne med best score.

OL-håpet Freese leverte en gnistrende prestasjon i OL-anlegget i Paris og ble belønnet av dommerne med 76,397 prosent. Det er solid personbeste.

– Hva er denne damen laget av? Nå kan hun ha sikret seg plass i finalen. Det er så rått at jeg har ikke ord. Helt spinnvilt, sa Discovery-ekspert Heidi Skar etter å ha sett det norske håpet i aksjon.

– Det var magisk, supplerte kommentator Tormod Bakke Johnsen.

Slått av stjerner

Den gamle bestenoteringen til Freese var på 74,978 prosent. Onsdagens OL-prestasjon var dermed en voldsom forbedring på nesten 2 prosentpoeng.

Etter endt program bredte det seg da også et stort smil i ansiktet til det norske håpet. Hesten Total Hope Old fikk noen fornøyde klapp på hodet av en tydelig glad Freese.

– Han var bare så fin, han har aldri vært så fin før. Han var ti ganger bedre enn han var i EM. Han var så lett og myk og villig – han kan jo være en håndfull, gjøre litt som han vil. Som hingst er det så mye i ham. Men nå var han bare helt, helt fantastisk, sier Freese til Norges Rytterforbund etter prestasjonen.

– Jeg tenkte midt i programmet at dette må jeg bare nyte, legger hun til.

45-åringen endte til slutt på fjerdeplass i sin gruppe. Hun ble slått av uhyre sterke ekvipasjer. Danske Cathrine Laudrup-Dufour og tyske Isabell Werth, som tok de to første plassene, er store navn i dressursporten.

55 år gamle Werth har 12 OL-medaljer fra før.

Etter at alle de sju gruppene hadde vært i aksjon i Paris, var det klart at Freese kunne juble for en historisk sterk plass i den avgjørende finalekonkurransen.

Gode sjanser

I forkant av onsdagens innledende konkurranse var det antydet at mellom 72 og 74 poeng var påkrevd for å komme til finalen.

I Tokyo-OL for tre år siden måtte det rett over 72 poeng til for å gå videre til dag to av dressurkonkurransen.

Freese, som er gift med en tysker, deltar i sitt første OL.

Hun er den første norske dressurrytteren i OL-sammenheng siden 2012.





