Stavkongen Duplantis vraker OL-landsbyen i Paris: – Får en helt annen ro

Det opplyser Sveriges friidrettsforbunds sportssjef Kajsa Bergqvist til Expressen.

Duplantis skal i stedet bo på hotell.

– Han har funnet en annen løsning utenfor OL-landsbyen, slik at han kan forberede seg på best mulig måte. Utøverne har ulike måter å løse forberedelsene sine på, sier Bergqvist om svenskenes store gullfavoritt i Paris.

Hun forteller at regjerende olympisk mester Duplantis har hatt lignende opplegg tidligere, blant annet under VM i Eugene for to år siden.

– Han føler at han får bedre betingelser og en helt annen ro, sier sportssjefen.

Tidligere i sommer tok Duplantis EM-gull i Roma. 24-åringen har vært i en klasse for seg i stavsirkuset i en årrekke. I tillegg til tre EM-gull har Duplantis vunnet to VM-titler. I samlingen er også ett OL-gull, tre VM- og ett EM-gull innendørs.

– Det er ikke mange som har den stjernestatusen som «Mondo» har, og da er det klart at livet i OL-landsbyen kan bli anstrengende, sier den tidligere friidrettsutøveren Carolina Klüft til Max.

Ifølge Expressen ankommer Duplantis den franske hovedstaden onsdag. Lørdag er det duket for kvalifisering i stavsprang, før det er finale mandag.