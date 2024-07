Slår full væralarm i Paris – meteorologer med kraftig stormvarsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er det franske meteorologiske instituttet som står bak det aktuelle varselet. Innholdet lover ikke nødvendigvis godt for gjennomføringen av flere OL-øvelser.

I en oppdatering heter det at uværet ventelig vil treffe Paris og omliggende områder ved 18-tiden tirsdag.

Uværet vil komme som kraftig tordenvær og kraftige regn- og haglskurer, melder værtjenesten. Det kan komme mellom 20 og 40 millimeter med regn på mindre enn en time.

Tropevarme

Samtidig som uvær er under oppseiling, har heten også inntatt den franske hovedstaden. Tirsdag er det ventet at temperaturen kan komme opp i 36 grader i Paris, meldte Météo-France mandag.

Det franske meteorologiske instituttet utstedte da gult varsel, trinn to på en skala til fire. Det betyr at folk skal ta forholdsregler i utøvelse av fysisk aktivitet.

Det er ikke uvanlig at Paris kan være varm i sommermånedene, men andre byer som arrangerer OL-øvelser har også fått merke varmen. De siste dagene har det vært opp mot 40 grader flere steder.

Norges triatlonhåp skulle etter planen ha vært i aksjon tirsdag, men konkurransen måtte utsettes til onsdag som følge av for dårlig vannkvalitet i elven Seinen.

Stor usikkerhet

Det er først og fremst kraftig regnvær den siste tiden som skaper bakterieproblemer i Seinen. I løpet av to dager i forrige uke kom det like mye regn som det vanligvis kommer i løpet av to uker i den franske hovedstaden.

Og etter et kraftig regnvær i Paris søndag ble svømmetreningen for triatlonutøverne utsatt både søndag og mandag av samme grunn.

Mer kraftig regn i vente skaper ytterligere usikkerhet rundt gjennomføringen av triatlonkonkurransen. Å droppe svømmedelen skal være et av alternativene som vurderes.

Fredag er utpekt som siste reservedag for å gjennomføre konkurransen der Kristian Blummenfelt er regjerende mester.

