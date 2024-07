Triatlon: Avgjørelse om herrenes konkurranse tas natt til tirsdag – ingen trening i Seinen mandag

Bakterienivået er fortsatt for høyt til at triatletene kan gjennomføre trening i Seinen. Ifølge nyhetsbyrået AFP regner imidlertid arrangørene med at herrenes konkurranse tirsdag klokken 08.00 kan gå av stabelen som planlagt.

Olympiatoppens sjef Tore Øvrebø opplyser til NTB at en endelig avgjørelse tas cirka klokken 04.00 natt til tirsdag, fire timer før oppsatt konkurransestart.

Sportssjef i Norges Triatlonforbund Arild Tveiten forventer i likhet med arrangørene at konkurransene kan gjennomføres som planlagt. Han sa følgende til NTB da han og resten av utøverne møtte pressen søndag.

– Jeg tror ut fra værprognosene nå at det helt sikkert blir triatlon med svømming i Seinen. Jeg vet at det er veldig tøffe krav til bakterienivå og alt sånn, så jeg er ikke redd for at det er uforsvarlig. Får vi startsignal til å svømme, er det trygt å svømme, sa Tveiten.

De olympiske triatlonutøverne fikk heller ikke mulighet til å trene svømming i Seinen søndag på grunn av den dårlige vannkvaliteten etter store mengder nedbør i Paris dagen før.

– Det hadde vært greit å teste forholdene i vannet, for det er mer strøm enn det var i fjor. Det er likt for alle, så det var greit å få svømt der i fjor, sa Kristian Blummenfelt til NTB søndag.

Onsdag skal kvinnene konkurrere i aksjon. Der stiller Norge med Solveig Løvseth og Lotte Miller.

– De sier at det sannsynligvis blir bra på konkurransedagene, så da forholder vi oss til det, sa Løvseth til NTB.

