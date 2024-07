Norsk maktdemonstrasjon i OL – slo knallhardt tilbake mot danskene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Topoengeren gjør at Sverige leder gruppa med to seirer, mens fire lag, inkludert Norge, står med to poeng. Bare Tyskland mangler seier så langt.

Kari Brattset Dale ble toppscorer for Norge med seks mål i en kamp hvor det aldri var et spørsmål om hvem som skulle få poengene.

Danske Ekstra Bladet meldte i første omgang at Danmark «fikk pryl». Etter hvilen var beskjeden at Danmark har «stoppet blødningen».

Seieren ble likevel komfortabel. Takket være en utrolig start.

11-2

Norge fikk en pangstart mot danskene og slapp inn kun to mål de første 18 minuttene. På samme tid leverte de hvitkledde elleve scoringer med strekspiller Dale i spissen.

Silje Solberg-Østhassel startet til fordel for Katrine Lunde og gjorde det svært godt med en redningsprosent godt over 50.

– Det er et stresset dansk lag vi ser her, sa Gjekstad.

Den danske hovedtreneren Jesper Jensen trengte timeout to ganger det første drøye kvarteret. Han var tydelig misfornøyd.

Danmark gikk over til å spille 7 mot 6 og fikk mer sving på sakene. 11-2 ble til 12-7 i en svak norsk periode. Norge gikk til pause med 14-8-ledelse.

Ledelsen forble komfortabel også etter hvilen, og håndballjentene kunne juble for den første seieren i Paris.

Sør-Korea neste

Norge fikk seg en støkk i åpningskampen med tap mot et antatt svakere lag i Sverige. Oppgaven mot Danmark var større søndag ettermiddag for Hergeirssons jenter.

Tre kamper gjenstår i puljespillet for Norge. Først venter Sør-Korea til tirsdag. Deretter kommer kamper mot Slovenia (1/8) og Tyskland (3/8).

De fire beste lagene går til kvartfinale.

