Hegg 0,2 poeng unna finale i 10 meter luftrifle – sisteskuddet kostet dyrt

For Hegg skilte det bare 0,2 poeng fra å bli blant de åtte beste som tok seg videre til finale. Den avvikles mandag klokken 12.

25 år gamle Hegg fikk en god start på kvalifiseringen, og etter tolv skudd var han nummer fem. Hegg klatret videre til 4.-plass, men utover i den andre serien falt han nedover på listene.

På den tredje serien slo Hegg tilbake med 105,2 poeng, før den gode skytingen fortsatte i serie nummer fire. På det niende skuddet ble det imidlertid bare 10,0, og Hegg tok seg en pause.

Etter et lite avbrekk klinket han til med 10,7, noe som ga 105,6 poeng på serien. Hegg tok vare på momentumet over i den femte serien, før noen svake skudd gjorde at han raste nedover listene igjen. På de siste skuddene før den siste serien skjøt han henholdsvis 10,5 og 10,6. Det ga håp om finaleplass.

På sisteserien leverte Hegg strålende, men på det siste skuddet ble det 9,6. Dermed havnet han på 9.-plass. Heller ikke Ole Martin Halvorsen klarte å ta seg videre. Han ble nummer 42.

Kun 0,1 skilte Hegg fra å skyte om bronsemedalje i tospann med Jeanette Hegg Duestad i øvelsen 10 meter luftrifle blandet lag lørdag.

– Jeg har to skudd som går litt ut i dag. Hadde ett av de gått ikke så dårlig, hadde det vært nok. Det er så lite at man nesten ikke tror det, sa Hegg til NRK etter kvalifiseringen.

Også i Tokyo for tre år siden var Hegg i aksjon. Da ble han nummer fire i rifle match.

Hegg tok i mai EM-gull i 50 meter match. Den øvelsen starter med kvalifisering onsdag, før finalen avvikles torsdag.