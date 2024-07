Gladnyhet for Nadal – spiller singleturneringen i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser David Ferrer til nyhetsbyrået AFP. Han er en del av apparatet rundt Nadal.

Allerede torsdag kveld meddelte Nadals trener Carlos Moya at veteranen trøblet med en skade i låret. Det gjorde blant annet at han måtte stå over torsdagens planlagte treningsøkt.

– Vi må se hva slags form han er i fredag og lørdag. Jeg kan ikke love noe, verken om han spiller eller ikke. Akkurat nå trenger han hvile og behandling, sa Moya.

Lørdag tok Nadal seg videre i doubleturneringen med Carlos Alcaraz. Etter avansementet sa veteranen at han var usikker på om han ville delta i single. Nå har imidlertid Nadal bestemt seg for å gi det et forsøk.

OL-tennisen spilles på samme anlegg som Roland-Garros-turneringen. Den har spanjolen vunnet hele 14 ganger.

– Han har sett veldig fram mot dette, og det er noe han har markert i kalenderen i mange år. Han er en født konkurransemann. Han gleder seg til å spille, fortsatte Moya.