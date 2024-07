Veltet og brøt temporittet, norsk 13. plass

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Foss ble verdensmester i tempo for to år siden, men han var ikke i nærheten av å blande seg i medaljekampen i Paris. Allerede ved første passering etter 13,1 kilometer var han langt bak de beste. I mål etter 32,4 kilometer var han slått med 1.45 minutt.

– Det var verken ræva eller bra. Jeg fikk ikke helt vist styrken min. Det var under pari på det tekniske, sa Foss til norske medier etter rittet.

Lagkamerat Søren Wærenskjold veltet og brøt temporittet. Han kom blodig og forslått til mål. Foss medga at han ble litt preget av det glatte underlaget.

Litt forsiktig

– Jeg ble nok litt forsiktig, selv om jeg også følte at jeg kjørte på kanten. Jeg kjørte nok litt safe og prøvde å holde meg på sykkelen. Hadde jeg risikert alt i hver sving, kunne jeg nok fort ha tatt 30-40 sekunder, sa han.

Det ville ikke ha vært nok. Remco Evenepoel startet sist av alle og styrte inn til en oppskriftsmessig seier. Belgieren endte snaut 15 sekunder foran italienske Filippo Ganna og vel 25 foran landsmannen Wout Van Aert.

Foss sa at han synes det er gøy å delta i OL, og at han har lyst til å gå enda hardere inn for det neste gang.

– Jeg hadde nok litt mer mental sprut og energi før Giro d'Italia i år, sa han.

Rom for læring

NTB spurte hva som skal til for å nærme seg de beste.

– Det er å fortsette å jobbe å trening, skape kontinuitet og rett og slett utvikle seg. Jeg har et greit nivå, men det er store rom for læring, sa Foss.

En punktering kostet briten Josh Tarling medalje. Han endte på fjerdeplass et par sekunder bak Van Aert.