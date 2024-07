Roing: Norges dobbeltfirer må ut i oppsamlingsheat i Paris-OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den norske båten rodde i heat Storbritannia, Tyskland, Romania og Nederland. Der ble de nummer fire. De to beste tok seg direkte til A-finale.

I starten av mai besluttet roforbundet å sette sammen en dobbeltfirer. Solbakken/Juel og Brun/Helvig kjempet i utgangspunktet om å sitte i Norges dobbeltsculler. Roforbundet mente imidlertid at sjansen for et godt resultat i OL var større i en dobbeltfirer.

Dermed fikk Kjetil Borch og Martin Helseth plass i dobbeltsculleren. De tok seg tidligere lørdag til semifinale. Det samme gjorde Thea Helsth og Inger Kavlie.

Dobbeltfirerens OL-billett ble sikret med seier i kvalifiseringen i Luzern 21. mai.

– Båten presterte veldig, veldig solid. Jeg må nesten si at de presterte i overkant. Av erfaring vet vi at båten som vinner dette kvalifiseringsløpet er en klar finalekandidat i OL, og at de kanskje også kan snuse på en medalje, sa landslagstrener Fredrik Bekken til NTB da båten kvalifiserte seg.