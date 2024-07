Øvrebø brifet av PST før OL-åpningen: – Vi er på et veldig trygt sted

Fredag går den spektakulære åpningsseremonien av stabelen. Det er den første som vil være utenfor et stadion, og hundretusenvis av tilskuere vil følge båtene med utøverne langs Seinen.

Samtidig er sikkerhetsoppbudet like enormt. Franske Le Monde skriver at over 30.000 sikkerhetsstyrker vil være involvert under seansen.

Det har vært mye snakk og skriveri om terrortrusler i forbindelse med lekene i Paris. Øvrebø føler Frankrike har gjort og gjør en grundig jobb.

– Jeg har hatt kontakt med PST (Politiets sikkerhetstjeneste) senest i dag. Alt virker rolig og oversiktlig. Det virker som franske myndigheter har veldig god kontroll, sa toppidrettssjefen på spørsmål fra NTB på torsdagens pressekonferanse i OL-landsbyen nord for Paris.

– Vi er blitt informert om hvordan de forbereder sikkerhetstiltakene til disse lekene, og så regner vi med at det er ganske mye vi ikke blir informert om.

En representant fra PST er i Paris. Vedkommende er ikke en del av den norske troppen, men fungere som en forbindelse mellom sikkerhetsapparatet hos arrangøren, politimyndigheter og OL-troppen.

Øvrebø har ikke fått noen bekymringsmeldinger.

– Vår oppfatning er at vi er på et veldig trygt sted. Ingen utøvere har uttrykt noen uro overfor meg om at det føles utrygt i Paris. Dette tror jeg vil gå bra.

Underveis i åpningsseremonien skal 160 båter med tusenvis av utøvere kjøre en seks kilometer lang løype langs Seinen. Det anslås omkring 300.000 tilskuere langs breddene til den ikoniske elven.

