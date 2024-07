NFF-utvalg venter på anke fra RBK – frist på tre dager

RBK opplyste torsdag at klubben har besluttet å klage på NFFs vedtak om å spille den avbrutte seriekampen mot Lillestrøm uten publikum.

Fristen for å innlevere en klage er tre dager etter at NFFs beslutning i saken er mottatt. Den sendes først til Norges Fotballforbund (NFF) sentralt.

Ankeutvalgets avgjørelse vil bli bindende. Det opplyser utvalgets leder Per Bergstad til NTB.

– Dersom forbundsstyrets avgjørelse ankes, vil ankeutvalget behandle saken så snart som mulig. Vi kan overprøve lovtolkningen, saksbehandlingen og vurdere om avgjørelsen er vilkårlig eller usaklig. Vår avgjørelse vil bli bindende for de involverte, skriver Bergstad i en tekstmelding.

Sist helg ble oppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm avbrutt flere ganger som følge av VAR-protester og gjenstander som ble kastet ut på banen. Til slutt ble aldri spillet gjenopptatt.

Torsdag besluttet NFF at oppgjøret skal spilles på nytt senere i sesongen. Det skjer uten publikum.

Noen dato er ikke fastsatt.

– De fleste av våre supportere deltok ikke i søndagens aksjoner, og dette blir da en kollektiv straff som rammer altfor mange som ikke har noe med denne saken å gjøre. Straffen blir derfor uforholdsmessig, sa Rosenborgs daglige leder Tore Berdal til klubbens hjemmesider torsdag kveld.

Klubben mener at «en avstraffelse som rammer titusener av uskyldige supportere, mangler legitimitet». De erkjenner samtidig at de har et ansvar for å unngå at tilsvarende episoder skjer igjen.

