Rosenborg anker avgjørelse om tomme tribuner: – Rammer altfor mange

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder RBK sent torsdag kveld. Klubben har bestemt seg for å påklage NFF-styrets avgjørelse.

Sist helg ble oppgjøret mellom Rosenborg og Lillestrøm avbrutt flere ganger som følge av VAR-protester og gjenstander som ble kastet ut på banen. Til slutt ble aldri spillet gjenopptatt.

– De fleste av våre supportere deltok ikke i søndagens aksjoner, og dette blir da en kollektiv straff som rammer altfor mange som ikke har noe med denne saken å gjøre. Straffen blir derfor uforholdsmessig, sier Rosenborgs daglig leder Tore Berdal.

Trønderklubben mener NFFs vedtak mangler legitimitet. I tillegg viser den til at RBK blir påført et tap i millionklassen hvis kampen går for tomme tribuner senere i sesongen.

I uttalelsen erkjenner klubbledelsen at de har ansvar for å unngå slike hendelser som oppsto søndag.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til at aksjonerende supportergrupper og NFF kommer nærmere hverandre. Det er for framtiden den beste måten å unngå episoder som vi opplevde på Lerkendal søndag, sier Berdal.

NFF viste til kampreglementet da det ble avgjort at RBK – LSK skal spilles på nytt uten tilskuere.

VAR-aksjonene i Trondheim var de siste i rekken som har forstyrret kamper i Eliteserien i sommer. Også tidligere er det blitt kastet tennisballer, og en radiostyrt bil med røykbluss er også blitt benyttet.

Les også: Kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm skal spilles om igjen for tomme tribuner