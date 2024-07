Gulljagende sandvolleyballduo med utfordringer: – Er ikke smertefri

Duoen ble olympiske mestere i første forsøk i Tokyo for tre år siden, men fikk en tøff vei mot et nytt gull i Paris da Anders Mol måtte ha en operasjon i mars.

Mol måtte inn med en skinne i foten. Den kjenner han fortsatt til. Han er ennå ikke helt uten smerter.

– Nei. Ikke helt. Det er fortsatt litt ømt. Du kjenner at den platen ligger der, og det har jeg fått beskjed om at jeg kommer til å kjenne lenge. Men det er noe jeg er blitt vant til å spille med, og det er ikke noe nytt, sier Mol til NTB når han og makkeren Christian Sørum møter pressen i OL-landsbyen tidligere i uken.

– Men det hemmer meg ikke i veldig stor grad, sier Mol.

Kanskje ikke. I hvert fall ikke verre enn at han og Sørum vant den siste turneringen i Wien i forkant av lekene i Paris.

Det var langt fra optimalt at skaden oppsto bare fire måneder før de skal ut i sin første gruppespillskamp mot Chile søndag.

Uansett var det aldri noe alternativ å gi seg.

– Jeg var veldig bekymret i starten og måtte se hele bildet. Hadde skaden vært i senefestet litt lenger ned, så hadde vi måttet doble opptreningstiden. Det hadde vært helt kritisk, sier far og trener Kåre Mol til NTB.

Positiv

Kåre Mol er ikke en mann som legger seg og ser mørkt på situasjonen.

– Da jeg så MR-bildene ble jeg positiv. Jeg tenker aldri «worst case-scenario» Jeg tenker alltid det best mulige, at dette skal vi klare og fikse. Jeg var veldig fokusert på at vi skulle få en rask operasjon. Den fikk vi ikke i Norge, vi måtte til Salzburg og gjennom Red Bull-systemet. De hjalp oss til å få operasjon dagen etter, og det gjorde at vi har kunnet spille de to siste turneringene før OL, sier Mol.

Treneren sier at det var helt avgjørende at de likevel rakk å få med seg to turneringer med gode resultatet før alvoret i OL tar til.

– Det gjør at vi er litt tryggere inn i dette. Det å spille turneringer er som ferskvare, det er som melk i kjøleskapet. Det har en utløpsdato. Det å få spille de to siste turneringene var veldig avgjørende for å stå i konkurransepresset. Vi klarer ikke å gjenskape det på samme måte under trening. Nå vet vi at vi er på nivå og kan spille god volleyball, sier Mol.

Inngangen til dette OL er helt annerledes enn til Tokyo for tre år siden. Da slet duoen i forkant og også langt inn i gruppespillet i selve OL. Denne gangen har de tross skaden hatt flyt.

Annerledes

– Det er helt fantastisk å være her i OL, og det føles på mange måter som om det er vårt første OL, fordi vi ikke fikk oppleve publikum og alt det som OL fører med seg i Tokyo. Nå skal vi spille på en helt ikonisk arena i tillegg, og det blir dritmoro. Vi har fått med oss to gode økter inne på arenaen, og det kjennes bra ut. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Anders Mol til NTB.

De harde sengene i deltakerlandsbyen har vært nevnt, men Mol var forberedt. Det samme problemet slet de nemlig også med i Tokyo. Mol var på alerten før han ankom Paris og hadde med seg sin egen overmadrass.

– Det er meget harde senger, og når man setter seg i senga kjennes det nesten ut som om man setter seg på bordet. Du får nesten nakkesleng når du setter deg ned. Slik var det i Tokyo også. Heldigvis tok vi med oss våre egne overmadrasser, og det har hjulpet mye, sier Christian Sørum.

For Mol var det «learning by doing».

– Vi er nødt til å sove. Det er veldig viktig. Det er som å sove på gulvet. Anders hadde vondt i ribbeina under forrige OL. Det var noen brutale netter. Det er litt merkelig at de kjører på med slike senger igjen når det var såpass mye prat om det i Tokyo, sier Sørum.

Søndag venter Chile rett ved Eiffeltårnet. Mol og Sørum møter også lag fra Italia og Nederland i gruppespillet.

Ingen lag i sandvolleyball har noensinne klart å forsvare et OL-gull. Blir nordmennene de første?

