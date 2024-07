Reistad ikke meldt inn til åpningskampen i OL

Reistad står ikke oppført på listen over de 14 spillerne i Norges tropp. Det gjør derimot reserve Thale Rushfeldt Deila.

VG omtalte saken først og skriver at Reistad tidligst kommer på banen mot Danmark søndag.

Torsdag klokken 21 møtes Norge og Sverige til den første puljekampen i lekene. Fristen Norge hadde på å melde inn sin endelige kamptropp til arrangøren, var klokken 22.00 onsdag kveld.

Reistad ble kåret til verdens beste spiller i fjor.

Mulig spill

Selv om Reistad ikke er i troppen mot Sverige, kan den norske superstjernen få plass i troppen igjen ved en senere anledning.

Det er takket være en regelendring som ble innført like før OL i Paris. Det opplyser landslagssjef Thorir Heirgeirsson til VG.

– Tidligere var reglene slik at en skadet spiller ikke kunne komme inn igjen i troppen i OL. Men det ble endret i begynnelsen av juli, sier Heirgeirsson til avisen.

– Spørsmål om når

NTB spurte landslagssjef Thorir Hergeirsson om hvor lenge Reistad kan være i troppen uten å spille.

– Hun er her i utgangspunktet til hun er klar. Om det viser seg at hun ikke blir det, så blir det da en avgjørelse som må komme. Men det er et godt håp om at hun skal rekke OL, så er det mer et spørsmål når det blir, sa Hergeirsson.

Etter kampen mot Sverige venter fire nye puljekamper:

* 28. juli: Danmark 16.00

* 30. juli: Sør-Korea 11.00

* 1. august: Slovenia 21.00

* 3. august: Tyskland 19.00

