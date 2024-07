Odd selger Tewelde for rekordsum: – Et historisk og viktig salg

Overgangen blir bekreftet av Odd i egne mediekanaler. Klubben opplyser at det er snakk om et rekordsalg.

– Dette virker som et bra steg, og det er et godt nivå som jeg føler jeg kan ta. Rett og slett en god mulighet for meg. Det er jo en klubb som satser, så det er jo ekstra gøy, sier Tewelde.

Nettavisen erfarte søndag kveld at Odd hadde akseptert et bud fra Lommel med en totalramme i overkant av 30 millioner kroner.

Tewelde presenterte seg skikkelig for det norske fotballpublikummet mot slutten av 2023-sesongen, med fem scoringer for Odd. Denne sesongen står unggutten med tre scoringer på 14 kamper.

– Vi er stolte over Faniel og den utviklingen han har hatt her. Han kommer fra en lokal breddeklubb og har gått gradene i utviklingsavdelingen vår helt opp til A-laget. Det er en spennende mulighet for Faniel, men også et viktig og historisk salg for oss som klubb, sier Odds sportssjef Morten Rønningen.

Lommel befinner seg på nest øverste nivå i Belgia og eies av City Football Group. Selskapet eier også blant andre storklubben Manchester City.

