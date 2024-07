Molde feide over Silkeborg – tomålsledelse før returkampen i Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mye må galt i neste ukes returoppgjør for at MFK ikke blir å se i 3. kvalifiseringsrunde. Torsdag var det i lange strekk stor forskjell på Erling Moes lag og de danske gjestene.

Etter vel 90 sekunder fintet Markus Kaasa seg løs og gjorde 1-0. Magnus Wolff Eikrem var mannen som var nest sist på ballen, og like før pause prikket Moldes kaptein inn 2-1 etter et strålende angrep.

Silkeborg hadde sin beste periode mellom hjemmelagets to scoringer. Danskene tok over initiativet, og i det 35. minutt utnyttet de et balltap. Alexander Lind fikk plass sentralt i banen og sendte av gårde en markkryper. Jacob Karlstrøm nådde ikke bort, og han fikk heller ikke hjelp av lagkameratene foran seg.

Etter pause styrte Molde så å si alt. Kristian Eriksen bredsidet tidlig inn 3-1-målet etter nok et godt angrep.

I neste runde venter enten skotske Kilmarnock eller Cercle Brugge fra Belgia på Molde om jobben fullføres i Danmark. Disse kampene spilles 8. og 15. august.

Tar romsdalingene seg videre, vil kun ett siste hinder gjenstå. Da vil de være garantert plass i conferenceligaen hvis det ikke går veien i omspillet.

Molde får sjansen i Uefas nest gjeveste klubbturnering fordi klubben er regjerende cupmestere. I fjor tok de seg til gruppespillet i europaligaen.

Søndag skal Molde ut i en tøff bortekamp mot medaljerival Viking i Eliteserien. Begge gikk på et skuffende tap sist helg og må vinne for å henge med i toppen.

Les også: Brann holdt unna i Nederland – sikret godt resultat før returkampen