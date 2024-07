Argentina unngikk tap i OL-åpningen – utlignet 15 minutter på overtid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Soufiane Rahimis to nettkjenninger så ut til å sørge for tre poeng til Marokko, men 15 minutter på overtid sørget Cristian Medina for 2-2 og ett poeng til hvert av lagene.

Den første marokkanske scoringen kom helt på tampen av første omgang. En eventyrlig involvering fra Ilias Akhomach åpnet det argentinske forsvaret, og foran mål fikk Rahimi en enkel oppgave med å sende Marokko foran.

Fem minutter etter pause fikk samme mann muligheten fra straffemerket, og 28-åringen gjorde ingen feil. Med en halv omgang igjen å spille reduserte Giuliano Simeone for Argentina, og 15 minutter på overtid scoret Medina 2-2 etter flere store sjanser.

Etter kampslutt ble det kastet gjenstander mot banen, men sikkerhetsvaktene fikk raskt kontroll på situasjonen.

I OL kan hver nasjon bare ha med seg tre spillere over 23 år. Javier Mascherano har imidlertid fått med seg både Alvarez (Manchester City), Nicolás Otamendi (Benfica) og Geronimo Rulli (Ajax) i troppen.

I gruppe C vant Spania 2-1 mot Usbekistan.

