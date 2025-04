Trump raser mot Harvard nok en gang: – Lærer bort dumskap

– Harvard er en vits! De lærer bort hat og dumskap, og de bør ikke lenger motta føderal støtte, raser Donald Trump i et nytt innlegg på Truth Social.

Presidenten er nemlig svært misfornøyd med at det prestisjefylte universitetet nekter å etterkomme hans krav om å stenge ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering. Og for at de ikke vil samarbeide med immigrasjonsmyndighetene for å kartlegge studenters holdninger.

Han hevder derfor at Harvard ikke lenger burde være på noen liste over verdens beste universiteter, slik det er i dag.

– Harvard ansetter nesten bare «woke», venstreradikale personer, idioter og tomskaller, hevder Trump.

Presidenten anklager Harvard og andre amerikanske eliteuniversiteter for å føye seg etter en venstreorientert ideologi og tillate antisemittisme. Sistnevnte påstand kommer i lys av store propalestinske demonstrasjoner på amerikanske universiteter i fjor.

I motsetning til andre universiteter som har kommet under press, nekter imidlertid Harvard å gjennomføre endringer når det kommer til ansettelser og opptak til universitetet, slik Trump krever.

Det førte til at Trump-administrasjonen denne uka frosset 2 milliarder dollar i føderale tilskuddsordninger og kontrakter ved universitetet. I går truet Trump også med at Harvard kunne miste skattelettelser.

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser