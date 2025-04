Møtet mellom Putin og USA-utsending er over

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møtet fant sted i St. Petersburg og var over fire timer langt. Hva som ble utfallet er så langt ikke kjent, men Kreml publiserte et bilde av de to i etterkant av møtet.

– Temaet for møtet: Muligheter for en ukrainsk løsning, står det under bildet.

– Samtalen om ulike aspekter av avtalen rundt Ukraina fortsetter, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov om møtet tidligere på ettermiddagen fredag.

Han la imidlertid til at et gjennombrudd ikke burde ventes, og at Putin ville bruke møtet til å skissere Russlands bekymringer.

Russiske statlige medier har tidligere meldt at Witkoff og Putin også skal snakke om et mulig møte mellom Putin og USAs president Donald Trump.

Peskov har sagt han vil kunngjøre ethvert møte mellom Putin og Witkoff dersom tid til det dukker opp i presidentens timeplan, og bekreftet tidligere fredag at Witkoff har fløyet til Russland.

Det er ikke første gang utsendingen er i Russland. I mars tok han turen for å prøve å overbevise Russland om å godta USAs våpenhvileforslag i Ukraina. Witkoff møtte da også Putin.

