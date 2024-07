Solskjær fortsetter i Uefa-rolle

Det opplyser forbundet i en epost til avisen Dagbladet.

– Vi kan bekrefte at Ole Gunnar Solskjær vil fortsette å jobbe som teknisk observatør for Uefa i den kommende sesongen, heter det fra Uefa.

I september i fjor meddelte Solskjær i et The Athletic-intervju at han hadde fått seg jobb i Uefa. 51-åringen har ved flere anledninger blitt avbildet på tribunen under Champions League-kamper. Nylig var han blant flere trenerprofiler som fikk i oppgave å velge EMs beste ellever.

Solskjær ble ansatt som Manchester United-trener tilbake i desember 2018. I november 2021 fikk han sparken.