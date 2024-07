Palestina krever å få Israel utestengt fra Paris-OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Palestinas OL-komité publiserte sent mandag kveld et brev adressert til president Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der anklages Israel for «systematiske og pågående brudd på det olympiske charteret».

Videre skriver palestinerne at Israel bryter den olympiske våpenhvilen ved å bombe mål i Gaza og at 400 palestinske idrettsutøvere har dødd siden krigen startet i oktober.

Brevet er også adressert til president Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Israels herrelag er en del av OL-turneringen.

Bach har tidligere uttalt at Israels deltakelse i Paris-lekene ​​ikke er i fare. Franske myndigheter har sagt at Israels delegasjon også får beskyttelse døgnet rundt.

Palestinas fotballforbund ba på årets Fifa-kongress om å få Israel ekskludert, men saken ble utsatt og kom aldri til votering.

Les også: Her er OL-programmet i Paris, dag for dag