Brasil-ikon raser mot landslaget: – Spilte ikke for ham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brasil har ikke vunnet fotball-VM siden 2002, til tross for å ha hatt flere av verdens beste fotballspillere i de påfølgende mesterskapene.

Ifølge Romario må laget begynne å spille for Neymar om de skal vinne gull i USA, Canada og Mexico om to år.

– I 1970 var det Pelé, i 1994 var det Romario, i 2002 var det Ronaldo. Hvis «Selecao» ikke spiller for Neymar, vil de ikke bli verdensmestere, sa 58-åringen, ifølge Kronen Zeitung.

– Det har vært to eller tre VM der de ikke spilte for ham. Enten forstår de at han er forskjellen, eller så fortsetter de å bli skuffet, fortsatte han.

Neymar har spilt for Brasil i VM i 2014, 2018 og 2022, men ikke kommet lenger enn bronsefinalen, som de tapte, i hans første VM som ble spilt på hjemmebane.

Neymar har heller ikke vunnet Copa America med Brasil, til tross for at de vant mesterskapet i 2019. Da var superstjernen ute med skade.

Ronaldinho gikk også nylig hardt ut mot landslaget etter at de spilte 1-1 mot USA i en treningskamp før årets Copa America, hvor de røk ut i kvartfinalen.

– Jeg har fått nok. Dette er et trist øyeblikk for dem som elsker brasiliansk fotball. Dette er kanskje et av de verste lagene i nyere tid. Det er ingen ledere, bare gjennomsnittlige spillere, skrev han på Instagram og fortsatte:

– Jeg har fulgt fotball siden jeg var et barn, lenge før jeg selv tenkte på å bli proff. Jeg har aldri sett en situasjon så ille som den er nå.

Les også: Overraskende exit for Brasil i Copa America – Uruguay videre