Overraskende exit for Brasil i Copa America – Uruguay videre

Mens kvartfinalemotstander Colombia lekte seg til semifinale med 5-0 over Panama tidligere på dagen, fikk ble det et tøffere oppgjør mellom Brasil og Uruguay.

Både ved pause og etter full tid sto det 0-0, slik at oppgjøret gikk til direkte straffesparkkonkurranse.

Første omgang huskes best for at Uruguays forsvarer Ronald Arajuo måtte ut med skade etter drøye halvtimen, mens andre omgang huskes best for det røde kortet til Uruguays Nahitan Nandez etter 73 minutters spill.

Kortet kom etter en stygg stempling av Real Madrid-spiller Rodrygo. Dommeren ga først gult kort for taklingen, men etter en VAR-sjekk ble kortet gjort om til rødt.

Selv med én mann mer på banen klarte ikke Brasil å utnytte overtaket, og dermed måtte kampen avgjøres på straffesparkkonkurranse ettersom det ikke spilles ekstraomganger i Copa America.

I straffesparkonkurransen bommet Brasils Eder Militao på den første straffen, og Douglas Luiz på den tredje. Uruguay satte inn sine tre første straffer, bommet på den fjerde, men gikk videre da Manuel Ugarte scoret på den femte.

Uruguay vant dermed 4-2 på straffer og skal møte Colombia i semifinalen torsdag. Uruguay har ikke spilt seg til semifinale siden 2011, da de kom seg helt til finalen og vant.

Onsdag spiller Argentina mot Canada i den andre semifinalen.

