Vingegaard står over Vueltaen: – For å være ærlig er jeg utslitt

– Dessverre stiller jeg ikke til start i Vuelta a España. Jeg har andre prioriteringer i år, men jeg kommer sikkert til å stille der igjen i fremtiden, sier Vingegaard til Eurosport, ifølge Reuters.

Tour de France har vært en prøvelse for Vingegaard, som i april pådro seg flere ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet etter å ha veltet stygt i Baskerland rundt.

Vingegaard var ikke i nærheten av å hamle opp med Tadej Pogacar sammenlagt i Tour de France, men sikret likevel 2.-plass totalt og fikk også med seg en emosjonell etappeseier på rittets 11. etappe.

Rittet har kostet mange krefter, forteller dansken.

– Jeg er sliten. Jeg tror aldri at jeg har vært så sliten etter et Grand Tour-ritt før. For å være ærlig, er jeg utslitt, sier Vingegaard, som forteller at han vil forsøke å vinne Tour de France igjen neste år.

Vingegaard vant touren både i 2022 og 2023 foran Pogacar. Sloveneren vant derimot rittet sammenlagt både i 2020 og 2021, i tillegg til seieren i årets tour.

