Ruud klatrer én plass på ATP-rankingen tross Båstad-fiasko

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram av den ferske oppdateringen mandag.

Ruud slet stort på grusen i svenske Båstad, og nordmannen røk ut allerede i 2. runde mot brasilianeren Thiago Monteiro. Fjorårets vinner Rublev hadde imidlertid flere poeng å forsvare, og russeren faller dermed til 9.-plass.

I toppen av ATP-rankingen troner Sinner fortsatt øverst. Han følges av Novak Djokovic og Carlos Alcaraz, mens Alexander Zverev, Daniil Medvedev og Alex de Minaur utgjør resten av topp seks.

Fredag kveld ble det kjent at Ruud står over denne ukens turnering i østerrikske Kitzbühel. Dermed er OL i Paris neste på programmet for 25-åringen, som de seneste årene har levert svært solid på rødgrusen i den franske hovedstaden.

Les også: Ruud dropper siste turnering før OL