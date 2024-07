Norge misset semifinale i G19-EM tross seier og to Braut-scoringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lenge så det lyst ut for det som ville gitt G19-landslagets andre strake semifinale. Med under 20 minutter igjen lå Norge på 2.-plass i gruppe A, men den glapp da Ukraina scoret på straffe til 3-2 over Italia.

Det krigsherjede landet tok seg videre sammen med italienerne, som allerede hadde avansementet i boks før siste runde.

En semifinalebillett ville gjort Norge direktekvalifisert for neste års U20-VM i Chile. Nå venter i stedet en kamp til uka om Europas femte og siste plass i sluttspillet. Det er ikke klart hvilken treer Norge møter fra gruppe B.

Braut tok det norske laget i føringen etter 34 minutters spill i Belfast. Han kranglet ballen i mål fra fem meter, og samme mann doblet til 2-0 etter litt over en time. Denne gangen skapte han seg plass og styrte ballen elegant i nettmaskene.

Senere var Sandens Ulf-spissen et treff i tverrliggeren unna å fullføre hattricket mot vertsnasjonen. Som etternavnet tilsier, er Daniel Braut i slekt med storscoreren Erling Braut Haaland.

Norge tapte 1-2 for Italia i EM-åpningen, mens det ble 0-0 mot Ukraina noen dager senere.

I fjor spilte et norsk G19-landslag seg til EM-semifinale for aller første gang. Også den årgangen ble ledet av Luis Pimenta.

