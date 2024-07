Nordås tok Tromsø opp på trygg grunn etter heldig seier over Godset

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avgjørelsen falt like etter hvilen. Tromsøværingene vant ballen dypt i banen, og Jakob Romsaas fant Nordås i bakrom. Spissen vendte bort Bent Sørmo og hamret inn 1-0 i nærmeste hjørne.

Det sørget for å ta klubben et lite steg unna nedrykksstreken. Tromsø står med 17 poeng, og det gjør at det er kort vei både opp- og nedover tabellen. Før resten av runden er spilt, er TIL en av ti klubber innenfor en margin på seks poeng.

Strømsgodset er øverst av dem på 7.-plass, mens Sandefjord ligger sist med 13 poeng.

Tidligere i oppgjøret hadde Godset jublet for scoring. Drammenslaget spilte seg på vakkert vis ut av press og trykket Tromsø bakover i banen. Elias Melkersen avsluttet angrepet og feiret scoringen, men etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Da tok Tromsø over initiativet og spilte seg til flere muligheter. Først etter pause lå ballen i nettet.

Tromsø røk på sitt niende tap for sesongen da de måtte gi tapt i midnattssolkampen mot KFUM Oslo på hjemmebane forrige runde. Klubben gikk inn mot sin 16. seriekamp for året ett poeng over jumboplassen.

Strømsgodset var på 6.-plassen før runden med statistikken 5-4-5. De siste rundene har vært poengfattige for klubben, og forrige gang de satt igjen med tre poeng var mot Sarpsborg 26. mai.

Torsdag skal Tromsø ut i kvalifisering til conferenceligaen mot finske KuPS. Søndag tar de imot Kristiansund til seriekamp på hjemmebane.

Strømsgodset tar samme dag turen til Skien for å møte Odd.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 15. runde:

Strømsgodset - Tromsø 0-1 (0-0)

Marienlyst, 4607 tilskuere.

Mål: 0-1 Lasse Nordås (49).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Logi Tómasson, Strømsgodset, Mamadou Thierno Barry, Håvar Jenssen, Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø.

Lagene:

Strømsgodset (3-2-2-2-1): Per Kristian Bråtveit – Bent Sørmo (Samuel Silalahi fra 76.), Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl (Sivert Westerlund fra 76.) – Lars Vilsvik (Jesper Taaje fra 76.), Logi Tómasson – Herman Stengel, Emmanuel Danso (Marcus Mehnert fra 64.) – Jonas Therkelsen, Eirik Ulland Andersen (Marko Farji fra 55.) – Elias Hoff Melkersen.

Tromsø (3-2-3-2): Håvar Jenssen – Mamadou Thierno Barry (Anders Jenssen fra 67.), Tobias Guddal, Vetle Skjærvik – Yaw Paintsil (Jesper Robertsen fra 73.), Runar Norheim – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 85.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Jakob Romsaas (Markus Johnsgård fra 85.), Lasse Nordås.

---